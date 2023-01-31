به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد شیرانی با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌ها و محورهای مواصلاتی در کشور گفت: آخرین داده‌های ترافیکی حاکی از ترافیک سنگین در محور هراز محدوده پلور مسیر (رفت و برگشت) و تردد روان در محورهای چالوس، فیروزکوه و آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت (رفت و برگشت) است.

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا افزود: همچنین ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج حدفاصل پل کلاک تا ساسانی و محور شهریار – تهران در اکثر مقاطع گزارش شده است.

وی گفت: شاهد بارش برف و باران در برخی از محورهای استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، البرز، تهران، زنجان، سمنان، قزوین، لرستان، مازندران، مرکزی، همدان، چهارمحال و بختیاری و کردستان هستیم.