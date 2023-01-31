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۱۱ بهمن ۱۴۰۱، ۱۱:۰۷

در کنگره کنفدراسیون فوتبال آسیا؛

میزبانی عربستان و ریاست شیخ سلمان در AFC فردا رسما اعلام می‌شود

میزبانی عربستان و ریاست شیخ سلمان در AFC فردا رسما اعلام می‌شود

در جلسه کنفدراسیون فوتبال آسیا «شیخ سلمان» برای سومین دوره متوالی به عنوان رئیس این کنفدراسیون انتخاب و میزبانی عربستان در جام ملت‌های ۲۰۲۷ آسیا اعلام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کنگره کنفدراسیون فوتبال آسیا روز چهارشنبه برای تعیین میزبان جام ملت های آسیا در سال ۲۰۲۷ و تعیین رئیس جدید کنفدراسیون فوتبال آسیا به میزبانی منامه بحرین برگزار خواهد شد.

«شیخ سلمان آل خلیفه» تنها نامزد ریاست کنفدراسیون فوتبال آسیاست که برای سومین بار به این جایگاه خواهد رسید.

برای میزبانی جام ملت های آسیا نیز عربستان تنها نامزد میزبانی است که فردا در کنگره کنفدراسیون فوتبال آسیا رسما معرفی خواهد شد. این برای اولین بار است که عربستان میزبانی جام ملت های آسیا را به خود اختصاص می دهد.

براساس اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، هند رسما از میزبانی جام ملت های آسیا انصراف داده بود. کشورهای ایران و ازبکستان نیز قبل از این انصراف خود را از میزبانی این مسابقات اعلام کرده بودند.

کد مطلب 5696769

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