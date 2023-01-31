مهلت ارسال اثر به جشنواره «نوجوونیم» تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین شکیبراد دبیر رسانهای جشنواره «نوجوونیم» گفت: با توجه به درخواست و استقبال علاقهمندان برای شرکت در جشنواره «نوجوونیم»، مهلت دریافت اطلاعات و مدارک از سوی دبیرخانه این جشنواره تا روز یکشنبه ۱۶ بهمن تمدید شد.
وی افزود: جشنواره «نوجوونیم» با هدف کشف استعدادهای نوجوانان در عرصههای هنری، رسانهای، فرهنگی، ادبی و … ویژه نوجوانان متولد ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۹ شهر تهران، در مناطق ۲۲ گانه طراحی شده است و رویکرد ما در این جشنواره این است که در ایام دهه فجر، رویشهای انقلاب را کشف کنیم.
دبیر رسانهای جشنواره «نوجوونیم» گفت: نوجوانان دارای مقامهای استانی و کشوری و یا نوجوانان دارای توانمندیهای ویژه میتوانند در یکی از محورهای هنری، ادبی، ورزشی، مذهبی، رسانه و فناوری در بخش فردی و توانمندیهای گروهی در این جشنواره شرکت کنند.
شکیبراد در پایان گفت: نوجوانان تهرانی میتوانند تا ۱۶ بهمنماه با ارسال عدد ۱ به سامانه پیامکی ۲۰۰۰۱۸۳۷ و دریافت لینک فرم ثبت نام، با تکمیل اطلاعات درخواستی در این جشنواره شرکت کنند. علاقهمندان میتوانند برای دریافت اطلاعات بیشتر با ۱۸۳۷ تماس بگیرند. همچنین، اطلاعات تکمیلی در پرتال جشنواره به نشانی nojavan.farhangsara.ir (http://nojavan.farhangsara.ir/) در دسترس عموم است.
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