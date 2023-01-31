دریافت 14 MB کد مطلب 5696892 https://mehrnews.com/xZrK7 ۱۱ بهمن ۱۴۰۱، ۱۲:۰۳ کد مطلب 5696892 فیلم جامعه فیلم جامعه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱، ۱۲:۰۳ تصاویری از بارش سنگین برف در جاده هراز منطقه پلور تصاویری از بارش سنگین برف در جاده هراز منطقه پلور که باعث توقف خودروها و ترافیک در این مسیر شده است . کپی شد مطالب مرتبط ریزش بهمن در محدوده ورودی پل «مبارک آباد» آبعلی کلاس درس مدارس فیروزکوه سهشنبه غیرحضوری است تاخیر ۲ساعته فعالیت ادارات دماوند در روز سه شنبه به دلیل بارش برف کلاسهای تمام مقاطع تحصیلی دماوند صبح سه شنبه غیرحضوری است مدیریت بحران فیروزکوه به حالت آماده باش کامل است برچسبها بارش برف برف و کولاک برف برف و یخبندان برف و باران جاده هراز
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