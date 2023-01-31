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کد مطلب 5696892
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۱۱ بهمن ۱۴۰۱، ۱۲:۰۳

تصاویری از بارش سنگین برف در جاده هراز منطقه پلور

تصاویری از بارش سنگین برف در جاده هراز منطقه پلور

تصاویری از بارش سنگین برف در جاده هراز منطقه پلور که باعث توقف خودروها و ترافیک در این مسیر شده است .

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    نظرات

    • موسی IR ۲۰:۵۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      1 0
      پاسخ
      سلام من خودم اونجا بود م راهدار خونه چکاره هست؟؟ یه نمک پاشیدن و یه گریدل نبود ؟؟؟ اگر نمک پاشیدن را بسته نمیشد

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