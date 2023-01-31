ریزش بهمن در محدوده ورودی پل «مبارک آباد» آبعلی

جعفر نورمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع ریزش بهمن در آبعلی خبر داد و اظهار داشت: با توجه به هشدارهای صادر شده از سوی اداره کل مدیریت بحران استان تهران مبنی بر احتمال وقوع ریزش بهمن هم اکنون شاهد این حادثه در محدوده ورودی پل «مبارک آباد» هستیم.

نورمحمدی با بیان اینکه پس از وقوع حادثه بدون فوت وقت عوامل ستاد مدیریت بحران در محل حاضر شدند گفت: با حضور مؤثر و به موقع عوامل ستاد مدیرت بحران شهرداری آبعلی، اداره راهداری و عوامل پلیس راه در منطقه، معبر از طریق ادوات و ماشین آلات موجود بازگشایی شد.

مدیر ستاد مدیریت بحران دماوند با تاکید بر اینکه وقوع خطر در محورهای کوهستانی در زمان بارش نزولات آسمانی تشدید می‌شود افزود: از همه مردم عزیز می‌خواهیم در زمان بارش برف و باران به هشدارهای صادر شده از سوی سازمان هواشناسی و اداره کل مدیریت بحران توجه ویژه داشته باشند.

وی در ادامه عنوان داشت: توصیه مدیریت بحران همواره به هنگام تردد ضروری در محورهای کوهستانی و برفی تجهیز خودرو به زنجیر چرخ و سلامت فنی و داشتن سوخت کافی است.