به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «داگنز نیهِتر» نشریه پرتیراژ سوئد پس از انتشار نسخه آخر هفته خود که روی جلد آن تصویری از لورا سوان رید، فرمانده گارد ملی این کشور به همراه نقل قولی از وی منتشر شده بود، به شدت مورد انتقاد قرار گرفت و کاربران فضای مجازی این نقل قول را «آدمخوارانه» توصیف کردند.
فرمانده گارد ملی سوئد در گفتوگو با این نشریه، جملهای را به نقل از مادربزرگش به زبان آورد و گفت: یک روس همیشه روس است حتی اگر او را در روغن سرخ کنید!
این جمله عجیب با واکنش تند کاربران فضای مجازی مواجه شد و بسیاری تاکید کردند که اگر این جمله درباره ملیتی غیر از روسها مطرح میشد، پیامدهای ناگواری داشت و برخی دیگر نیز گفتند که «سرخ کردن انسانها در ماهیتابه» معادل «آدمخواری» است.
یکی از کاربران نوشت: ظاهرا در سرزمین اسباببازیها، شما میتوانید هر چقدر که میخواهید احمق بوده و در عین حال هم رئیس باشید!
دیگری نوشت: ظاهرا مادرش در شیر دادن به او، تبعیض قائل شده است. به نظر میرسد وقتی پای روسها در میان باشد، نفرتپراکنی مشکلی ندارد!
روسهراسی در سوئد پیشینه طولانی دارد به طوری که حکامی همچون گوستاو واسا، پادشاه این کشور حد فاصل سالهای ۱۵۲۳ تا ۱۵۶۰، از برانگیختن احساسات ضد روسی برای بهراه انداختن جنگ علیه «دشمن موروثی» استفاده میکرد. استکهلم در طول قرنها، بیش از ۳۰ سال با روسیه در جنگ بوده و عمده دلیل آن هم غالبا به دست گرفتن کنترل خلیج فنلاند و اراضی پیرامون آن بوده است.
هرچند طرفین در ابتدا بخشی از قلمرو خود را از دست داده و به دست آوردند اما در نهایت روسیه از جنگ بزرگ شمالی(۱۷۰۰ تا ۱۷۲۱) به بعد پیروز بیرون آمد و یک بار برای همیشه به بلندپروازیهای سوئد پایان داد.
زنجیره شکستهای نظامی سوئد، تاثیری عمیق بر روان و البته زبان این کشور بر جای گذاشت و نه تنها یک بلکه دو کلمه جدید ایجاد کرد: روسهراسی و نفرت از روسها.
در سوئد معاصر، قانونی علیه «نفرتپراکنی علیه گروههای نژادی» وجود دارد که البته عملا علیه منتقدان سیاست مهاجرتی این کشور استفاده شده و کاربرد دیگری ندارد.
هرچند باورها و کلیشههای منفی و اتهامات بیاساس علیه روسیه و روسها به دلایل مختلف در سیاست سوئد استفاده شده و میشود اما شنیدن اظهارات صریح از زبان رئیس گارد ملی این کشور که نیمی از ارتش این کشور را در اختیار داشته و پایه و اساس دفاع ملی سوئد را تشکیل میدهد، قابل توجه است.
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