رهبر مخلوع میانمار از زندان آزاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، چند روز پس از اینکه «آنگ سان سوچی»، رهبر مخلوع میانمار از زندان به بازداشت خانگی منتقل شد، رسانه‌های میانمار امروز سه‌شنبه اعلام کردند حاکمان نظامی این کشور او را مورد عفو قرار دادند.

آنگ سان سوچیِ ۷۸ ساله فوریه ۲۰۲۱ و پس از کودتای نظامی بازداشت و با اتهامات گوناگون محکوم به ۳۳ سال حبس شد. کیفرخواست‌ها علیه آنگ سان سوچی، با اتهاماتی چون «تحریک به شورش»، نقض محدودیت های کرونا، تقلب در انتخابات و موارد ادعایی فساد صادر شدند.

میانمار پس از کودتای نظامی که منجر به برکناری آنگ سان سوچی و آواره شدن صدها نفر شد در چرخه ای از خشونت گرفتار شده است.

نکته قابل توجه درباره آنگ سان سوچی که برنده جایزه صلح نوبل است، اینکه در زمانی که او در رأس قدرت بود، مسلمانان روهینگیایی بارها توسط نیروهای امنیتی و افراطی ها هدف حملات وحشیانه قرار گرفتند و وی در این زمینه سکوت کرده بود.

گفتنی است که ارتش میانمار روز اول فوریه سال ۲۰۲۱ در پی بازداشت «میو انیونت» سخنگوی حزب حاکم اتحادیه ملی دموکراسی و «آنگ سان سوچی» رهبر این حزب و وزیر خارجه این کشور با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که قدرت به «مین آنگ هلینگ» فرمانده کل ارتش منتقل شده است.

مسلمانان روهینگیا که با تصویب قانونی توسط دولت میانمار در سال ۱۹۸۲ حقوق شهروندی خود را از دست داده و یک اقلیت مسلمان بدون تابعیت در میانمار شدند، سرانجام از سوی ارتش میانمار در ۲۵ آگوست سال ۲۰۱۷ مورد حملات شدیدی قرار گرفتند.

ارتش میانمار و بودائیان افراطی به بهانه واهی حمله به پاسگاه‌های مرزی این کشور در ایالت راخین، حملات پاکسازی قومی علیه مسلمان روهینگیا را آغاز کردند. در این حملات بیش از ۹۰۰ هزار مسلمان راخینی به بنگلادش پناه بردند و صدها روستای مسلمانان به آتش کشیده شد. سازمان‌های بین المللی حقوق بشر با انتشار تصاویر ماهواره‌ای تائید کردند که صدها روستای مسلمانان ویران شده است.

سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های بین المللی مدافع حقوق بشر خشونت علیه مسلمانان راخین در میانمار را «پاکسازی قومی» و «نسل‌کشی» توصیف می‌کنند.

بر اساس داده‌های کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، شمار مسلمانان راخینی که پس از آگوست سال ۲۰۱۷ از ظلم و ستم در میانمار فرار کرده و به بنگلادش پناه بردند به ۹۳۶ هزار و ۷۳۳ نفر رسیده است.

بر اساس اعلام سازمان ملل، ۵۲ درصد از جمعیت ۳۴ اردوگاه پناهجویی در بنگلادش را کودکان و ۴۸ درصد آن را بزرگسالان و افراد مسن روهینگیایی تشکیل می‌دهند.

همچنین بنا بر اعلام سازمان ملل متحد ۹۲ هزار مسلمان روهینگیائی به تایلند و ۲۱ هزار تَن آنها نیز به فرار کرده اند. برخی از پناهجویان راخینی نیزبه اندونزی، نپال و مالزی پناه برده اند.

میشل باشله کمیسر عالی وقت حقوق بشر پیشین سازمان ملل متحد در این ارتباط گفته بود که شرایط بازگشت پناهجویان روهینگیایی به خانه‌های خود در میانمار فراهم نشده است.