به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه ۱۶ بهمن ماه فیلم‌های «بعد از رفتن» و «کت چرمی» در پردیس سینمایی ملت به نمایش گذاشته می‌شود، دو فیلمی که اولین تجربه کارگردانان خود در سینما بشمار می‌روند.

در اولین سانس از نمایش فیلم‌های پردیس ملت در ساعت ۱۶، فیلم سینمایی «بعد از رفتن» به کارگردانی رضا نجاتی روی پرده می‌رود.

«بعد از رفتن» با صابر ابر

رضا نجاتی نیز از جمله کارگردانان فیلم اولی است که در این دوره از جشنواره فیلم فجر با فیلم سینمایی «بعد از رفتن» حضور دارد. تهیه کنندگی این فیلم را محمود بابایی برعهده داشته و ماجرای مردی به نام آرش را روایت می‌کند که بعد از مدت‌ها دوری به زادگاهش باز می‌گردد و به دنبال گمشده‌اش است.

این فیلم را می‌توان یکی از فیلم‌های پربازیگر در این دوره از جشنواره دانست، فیلمی که در آن بازیگرانی چون صابر ابر، سارا بهرامی، پوریا رحیمی سام، پانته‌آ پناهی‌ها، بهرام شاه محمدلو، احترام برومند، روشنک گرامی، یسنا میرطهماسب، خسرو احمدی، حامی ترابی حضور دارند.

جواد عزتی و «کت چرمی»

«کت چرمی» به کارگردانی حسین میرزاخانی دومین فیلم سینمایی است که در ساعت ۱۹ برای اهالی رسانه نمایش داده می‌شود.

از جمله بازیگرانی که معمولاً فیلم‌هایش مورد توجه اهالی رسانه در طول برگزاری جشنواره فیلم فجر قرار می‌گیرد، جواد عزتی است که امروز با فیلم سینمایی «کت چرمی» به کارگردانی حسین میرزامحمدی به پردیس سینمایی ملت می‌آید.

تهیه کنندگی این فیلم سینمایی را کامران حجازی برعهده داشته و در آن بازیگرانی چون جواد عزتی، صابر ابر، گلاره عباسی، با هنرمندی پانته‌آ پناهی‌ها، ستاره پسیانی، و عباس جمشیدی‌فر، مائده طهماسبی، امین میری، بهزاد خلج، محمد صدیقی مهر، آیدا ماهیانی، سارا حاتمی، رؤیا تیموریان و سیامک احصایی حضور دارند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: عیسی فرهمند، کارمند یک سازمان برای بررسی تخلفات مالی یک مرکز مأمور می‌شود.