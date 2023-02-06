به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین زاده اظهار کرد: جشنواره فیلم فجر در خراسان رضوی از ۱۷ بهمن ماه آغاز و تا ۲۴ بهمن، با اکران ۱۶ فیلم ادامه دارد و تلاش میکنیم بالغ بر ۲۰ فیلم در مشهد اکران شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی افزود: بلیت فیلمهای بیستمین جشنواره فجر مشهد به صورت برخط و از طریق سامانههای آیتیکت (iticket.ir)، ایرانتیک (irantic.com) و گیشه هفت (gisheh۷.ir) به فروش میرسد.
وی با بیان اینکه جشنواره فیلم، جشنواره دیدن جمعی، کارنامه سینمای ایران در یک سال گذشته است، گفت: جشنواره فیلم فجر، فرصتی برای گفتگوی اهالی سینما میباشد و ما میخواهیم این حوزه را پررنگ کنیم لذا جلسات نقد و بررسی فیلم را هر شب در پردیس سینمایی هویزه با حضور صاحبنظران و علاقهمندان سینما خواهیم داشت.
حسین زاده بیان کرد: امکان خرید بلیت فیلمهای جشنواره برای هر شماره تلفن همراه در هر سامانه فروش بلیت، به تعداد چهار قطعه بلیت از هر فیلم خواهد بود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی با ابراز امیدواری نسبت به برگزاری پرشور جشنواره، به صورت ویژه از اصحاب فرهنگ، هنر و اهالی سینما برای حضور در این دوره از جشنواره دعوت کرد تا ضمن دیدن آثار که ثمره تلاش شبانه روزی بسیاری از عوامل است و محصول نهایی آن در یک ساعت و نیم بر روی پرده سینما بروز میکند از فضای جانبی نیز در جلسات تخصصی و فنی هم بهره لازم را ببرند.
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