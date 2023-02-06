  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۱۷ بهمن ۱۴۰۱، ۱۶:۰۸

تشکیل جلسه اضطراری هلال احمر در پی بارش برف و کولاک احتمالی

تشکیل جلسه اضطراری هلال احمر در پی بارش برف و کولاک احتمالی

جلسه اضطراری هلال احمر استان تهران در پی بارش برف و کولاک احتمالی، تشکیل شد و هماهنگی با ستاد کشوری صورت پذیرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعیت هلال احمر استان تهران اعلام کرد: با توجه به برودت هوا و نیز پیش بینی هواشناسی در خصوص بارش برف و احتمال کولاک، جلسه اضطراری مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان تهران با معاون و کارشناسان امداد و نجات این جمعیت در مرکز کنترل و هماهنگی برگزار شد.

همچنین ارتباط ویدئو کنفرانسی با سازمان امداد و نجات و مسئولین ارشد جمعیت هلال احمر جهت ایجاد هماهنگی‌های لازم و اعلام آمادگی صورت پذیرفت.

در این جلسه، مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان تهران ضمن اعلام آماده باش نیروهای عملیاتی، بر لزوم آمادگی جهت اسکان و تغذیه اضطراری احتمالی برای خدمت هرچه بهتر به هموطنان تأکید کرد.

کد مطلب 5702181

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۸:۴۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      البته کمک به هموطنان محله خودشان.. ما یه هفته تو برف مونده بودیم کسی جوابگو نبود و آخر هم خودمان مسیر رو باز کردیم..
    • ولی IR ۲۲:۴۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      هر وقت قبلش یی برف سنگین میاد اینا به فکر می افتند
    • IR ۰۰:۰۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
      1 0
      پاسخ
      همش توهم بود شب سه شنبه هست و خبری نشد
    • علیرضا IR ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
      1 0
      پاسخ
      مارا به خیرتان امید نیست شر مرسانید

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها