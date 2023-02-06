تشکیل جلسه اضطراری هلال احمر در پی بارش برف و کولاک احتمالی

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعیت هلال احمر استان تهران اعلام کرد: با توجه به برودت هوا و نیز پیش بینی هواشناسی در خصوص بارش برف و احتمال کولاک، جلسه اضطراری مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان تهران با معاون و کارشناسان امداد و نجات این جمعیت در مرکز کنترل و هماهنگی برگزار شد.

همچنین ارتباط ویدئو کنفرانسی با سازمان امداد و نجات و مسئولین ارشد جمعیت هلال احمر جهت ایجاد هماهنگی‌های لازم و اعلام آمادگی صورت پذیرفت.

در این جلسه، مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان تهران ضمن اعلام آماده باش نیروهای عملیاتی، بر لزوم آمادگی جهت اسکان و تغذیه اضطراری احتمالی برای خدمت هرچه بهتر به هموطنان تأکید کرد.