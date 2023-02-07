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۱۸ بهمن ۱۴۰۱، ۸:۵۲

رئیس پلیس آگاهی کرمان اعلام کرد؛

هشدار کلاهبرداری از طریق جعل عنوان نماینده ادارات و سازمان‌ها

هشدار کلاهبرداری از طریق جعل عنوان نماینده ادارات و سازمان‌ها

کرمان - رئیس پلیس آگاهی استان کرمان با اشاره به چند مورد کلاهبرداری و دریافت وجه از کسبه با جعل عنوان نماینده برخی ادارات به شهروندان هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمیدرضا میرحبیبی گفت: در بررسی برخی پرونده‌های اخیر مشخص شد کلاهبرداران طی تماس تلفنی ضمن معرفی خود به عنوان نماینده برخی ادارات و نهادها از جمله اداره صنعت و معدن، درخواست معرفی فردی را به عنوان نماینده برای اخذ سهمیه برخی مواد خوراکی و مصرفی ارائه می‌دهند و از این طریق با فریب تجار و کسبه از آنان وجوه زیادی دریافت و اقدام به فرار می‌کنند.

او افزود: کلاهبرداران به همین شکل از یکی از بازاریان شهر کرمان بیش از ۲ میلیارد تومان برای دریافت سهمیه روغن دریافت، اما پس از واریز وجه به حسابشان مشخص شد که این اقدام کاملاً کلاهبرداری با غصب عنوان نماینده اداره صمت بوده است.

رئیس پلیس آگاهی استان در این خصوص از شهروندان و کسبه خواست: هیچگاه به درخواست افراد ناشناس جهت انجام امورات تجاری، مالی و اداری، وجهی را به حساب‌های اعلامی از سوی آنان واریز نکنند و قبل از هر اقدامی از صحت موجودی اجناس و هویت واقعی افراد طرف معامله اطمینان حاصل کنند.

کد مطلب 5702642

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