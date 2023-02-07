بارش برف وکولاک مقطعی برخی ازجاده های استان زنجان رافرا گرفته است

محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت تردد در جادههای استان زنجان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر با توجه به بارش برف کولاک مقطعی در محورهای سلطانیه-خدابنده - همدان - زنجان- بیجار؛ زنجان - دندی - تخت سلیمان، زنجان -طارم و زنجان - تهم - چورزق حاکم است.
وی اظهار داشت: همچنین به علت بارش برف مه موضعی در تمام جادههای استان زنجان حاکم است.
رئیس مرکز مدیریت راههای استان زنجان گفت: همچنین مه در گردنههای کوهستانی استان محسوس است و رانندگان آستانه دید خود را تقویت کرده و در حد ممکن در این محورها تردد نکنند.
نظر شما