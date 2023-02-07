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۱۸ بهمن ۱۴۰۱، ۸:۵۶

رئیس مرکز مدیریت راههای استان زنجان:

بارش برف وکولاک مقطعی برخی ازجاده های استان زنجان رافرا گرفته است

بارش برف وکولاک مقطعی برخی ازجاده های استان زنجان رافرا گرفته است

زنجان- رئیس مرکز مدیریت راههای استان زنجان گفت: بارش برف و کولاک در برخی از جاده های استان زنجان حاکم شده است.

محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت تردد در جاده‌های استان زنجان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر با توجه به بارش برف کولاک مقطعی در محورهای سلطانیه-خدابنده - همدان - زنجان- بیجار؛ زنجان - دندی - تخت سلیمان، زنجان -طارم و زنجان - تهم - چورزق حاکم است.

وی اظهار داشت: همچنین به علت بارش برف مه موضعی در تمام جاده‌های استان زنجان حاکم است.

رئیس مرکز مدیریت راههای استان زنجان گفت: همچنین مه در گردنه‌های کوهستانی استان محسوس است و رانندگان آستانه دید خود را تقویت کرده و در حد ممکن در این محورها تردد نکنند.

کد مطلب 5702646

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