به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین زاده شامگاه دوشنبه در حاشیه آغاز اکران فیلم‌های جشنواره فجر در مشهد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نمایش ۲۰ فیلم در بیستمین جشنواره فیلم فجر مشهد در پردیس‌های سینمایی هویزه، برفی، پارک بازار، سیمرغ، ویلاژتوریست (طرقبه) و سینما آفریقا در دو سیانس ۱۸ و ۲۰:۳۰ آغاز شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی افزود: فیلم‌های شماره ۱۰، یادگار جنوب، چرا گریه نمی‌کنی، عطرآلود، کت چرمی، جنگل پرتقال، سرهنگ ثریا، روایت ناتمام سیما، در آغوش درخت، بعد از رفتن، هوک، آه سرد، اتاقک گلی، پرونده باز است، آنها مرا دوست داشتند، هایپاور، گل‌های باوارده، غریب، سینما متروپل، وابل، کاپیتان از جمله فیلم‌هایی هستند که در این جشنواره به نمایش درمی آیند.

وی با اشاره به امکان افزایش فیلم‌های جشنواره فیلم فجر مشهد تا پایان این رویداد گفت: عوامل فیلم «سرهنگ ثریا» از فیلم‌های چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر فردا ۱۸ بهمن ماه در مشهد حضور می‌یابند.

حسین زاده گفت: حضور عوامل فیلم «سرهنگ ثریا» همزمان با اکران این فیلم در سینما آفریقا مشهد خواهد بود.

بلیت فیلم‌های بیستمین جشنواره فجر مشهد به صورت برخط و از طریق سامانه‌های آی‌تیکت (iticket.ir)، ایران‌تیک (irantic.com) و گیشه هفت (gisheh۷.ir) به فروش می‌رسد.