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۱۸ بهمن ۱۴۰۱، ۹:۲۰

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا؛

هوای پایتخت بالاخره پاک شد

هوای پایتخت بالاخره پاک شد

هم اکنون شاخص کیفیت هوای پایتخت روی عدد ۴۹ یعنی بازه پاک قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا، هم‌اکنون شاخص آلودگی هوای پایتخت روی عدد ۴۹ یعنی بازه پاک قرار دارد و طی ۲۴ ساعت گذشته نیز این شاخص روی عدد ۷۴ یعنی بازه قابل قبول قرار داشته است.

بر اساس این گزارش پایتخت‌نشینان از ابتدای سال تاکنون ۱۶۱ روز هوای قابل قبول، ۱۲۳ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، ۳۲ روز هوای ناسالم برای همه افراد جامعه، دو روز هوای بسیار ناسالم، دو روز هوای خطرناک و تنها سه روز هوای پاک را تجربه کردند.

در مقایسه با سال قبل پایتخت‌نشینان ۲۱۷ روز هوای قابل قبول، ۹۸ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، دو روز هوای پاک و شش روز هوای ناسالم را تجربه کرده بودند.

کد مطلب 5702677
محمدحسين معلم طاهری

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