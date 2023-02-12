به گزارش خبرنگار مهر، فعالان بازار که از گذشته در بازار بودند، سودهای خوبی را تجربه کردند و بنابراین افت‌های نیمه دوم ۹۹ و شاید سال ۴۰۰ قابل توجیه و تحمل بود، اما طی یکی دو سال گذشته نرخ دلار بیش از ۵۰ درصد رشد داشته، مسکن حدود دو برابر شده، طلا ۸۰ درصد صعود کرده و حتی اگر روی نخود لوبیا و دستمال کاغذی هم سرمایه گذاری کرده بودید؛ البته که سود واقعی نداشته، اما حداقل تورم عمومی رو جبران کرده بودید و معنی آن این هست که سهامداران بورسی نه تنها از موقعیت خود طی دو سال گذشته پایین‌تر رفته‌اند؛ بلکه فرصت‌های خارج از بازار را هم از دست داده و فاصله آنها با تجارت‌های دیگر بسیار بیشتر شده است.

همانند یک فنر فشرده این شرایط نمی‌تواند خیلی دوام آورده و به هر حال انتظار این است که ارزش صنایع و شرکت‌ها در بورس خودشان را با تورم گذشته تراز کنند؛ یعنی تا همین جای کار بورس یک جهش مثبت را به سهامداران بدهکار است.

نکته دوم این است که با لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده دولت، انتظارات تورمی در سال آینده افزایش پیدا کرده است. همچنین در تحلیل‌ها و بررسی‌ها و حتی حساب کتاب‌های ساده ای که بر روی بودجه انجام شده، کسری بودجه خواهیم داشت.

انتظارات تورمی بورس را صعودی می‌کند

بازار سرمایه ریشه‌اش نوساناتش انتظارات و آینده نگری هست و در حال حاضر جامانده تر از بازارهای دیگر و تورم فعلی است؛ در چنین شرایط انتظار تورمی یک جهش دیگر هم به بدهکاری خود به سهامداران اضافه خواهد شد.

در چنین شرایطی پیش فرض‌های بزرگ تصمیم گیری تغییر کرده و چالش‌های پیچیده‌ای پیش رو خواهد بود و اصل موضوع سرمایه گذاری معنی دیگری پیدا خواهد کرد. بنابراین هرچند که چنین ریسکی بزرگ و اثرگذار هست، اما به دلیل اینکه تأثیرگذاری خارج از محیط تصمیم گیری است و منطقی است که کنار گذاشته شود و با نادیده گرفتن این مساله، تنها بازار مستعد رشد و بهترین گزینه سرمایه‌گذاری بورس خواهد بود.

به گزارش مهر، با در نظر گرفتن اصل مشاوره و توزیع دارایی‌ها، می‌توان توصیه به سرمایه‌گذاری و سهامداری در بازار سرمایه داشت.