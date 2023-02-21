مرکل هدف توافق مینسک را لو داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، صدر اعظم سابق آلمان در جریان یک تلفن ساختگی با رئیس جمهور سابق اوکراین ماهیت اصلی توافق مینسک و هدف غرب ازآن را فاش کرده است.

«آنگلا مرکل» صدراعظم سابق آلمان، در یک گفتگوی تلفنی با «ووان» و «لکسوس» د و طنزپرداز معروف روسی در مورد ماهیت توافقنامه صلح مینسک اعترافات شفافی را مطرح کرد.

صدر اعظم سابق آلمان که ظاهراً تصور می کرد با «پترو پوروشنکو» رئیس جمهور سابق اوکراین در حال صحبت است، تاکید می کند که این توافق مینسک بود که اساساً به اوکراین کمک کرد تا برای رخدادهای سال ۲۰۲۲ (جنگ با روسیه) بهتر آماده شود.

مرکل در این باره اینگونه استدلال می کند که این توافق به اوکراین این فرصت را داد تا در فاصله سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۱ توانمندی‌های خود را تقویت کند. در نتیجه به باور مرکل اساساً توافق مینسک کی یف را نه تنها برای مقابله با روسیه، بلکه برای جلب حمایت غرب نیز آماده کرد.

پیش از این نیز ووان و لکسوس، دو تن از کمدین‌های روس که با برقراری تماس‌های تلفنی قلابی و باورپذیر با افراد برجسته شناخته می‌شوند، با اسپر، وزیر دفاع آمریکا در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، تماس گرفته و او را متقاعد می‌کنند که در حال حرف زدن با پترو پوروشنکو، رئیس جمهور پیشین اوکراین است.