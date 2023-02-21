روسیه سفیر آمریکا را احضار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، روسیه سفیر آمریکا در مسکو را به دلیل رویکرد مداخله جویانه دولت واشنگتن احضار کرد.

وزارت خارجه روسیه امروز سه شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که «لین ام تریسی» سفیر آمریکا در مسکو به این وزارتخانه فراخوانده است.

دربیانیه وزارت خارجه روسیه آمده است که رئیس هیئت دیپلماتیک آمریکا در ۲۱ فوریه به دلیل دخالت فزاینده دولت آمریکا در خصومت‌های اوکراین به وزارت خارجه روسیه احضار شد.

وزارت خارجه روسیه در بیانیه خود تاکید کرد که آمریکا باید نیروهای خود و نیز نیروهای ناتو را از خاک اوکراین خارج کند.

آمریکا به عنوان بانی اصلی جنگ کنونی در اوکراین، از فوریه گذشته و آغاز درگیری‌های نظامی کی یف و مسکو مانع برقراری آتش بس میان دو طرف شده است. آمریکا به همراهی دیگر متحدان غربی خود مانع رفتن اوکراین به پای میز مذاکره با روسیه می‌شود و همزمان سیل تسلیحات نظامی و مالی را راهی این کشور کرده است.