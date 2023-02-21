روسیه درباره تشدید تنش ها در شبه جزیره کره هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «دیمیتری پولیانسکی» معاون نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد گفت که تشدید تنش‌ها در شبه جزیره کره به خطری منجر خواهد شد که پس از آن کنترل اوضاع ناممکن خواهد بود.

بر اساس این گزارش، این دیپلمات روس تاکید کرد: تداوم تنش ما را بیشتر و بیشتر به این خط خطرناک نزدیک می‌کند و ممکن است حوادث پس از آن ماهیتی به خود گیرند که قابل کنترل نباشد.

پولیانسکی همچنین از اقدام ایالات متحده آمریکا نسبت به نادیده گرفتن گام‌های اتخاذشده از سوی پیونگ یانگ در سال‌های ۲۰۱۸-۲۰۱۹ که اجرای آنها می‌توانست به بهبود ریشه‌ای در اوضاع منطقه منجر گردد، ابراز تاسف کرد.

نماینده روسیه گفت: به درخواست‌های مکرر پیونگ یانگ از واشنگتن برای توقف اقدامات خصمانه و خودداری از افزایش فشارها توجهی نشد و فرصت‌های مذاکره از بین رفت.

این دیپلمات روس افزود: واضح است که این راه، بن بست است و تهدیدی مستقیم برای صلح و امنیت بین المللی بشمار می‌رود.

ارتش کره جنوبی بامداد دوشنبه تائید کرد که همسایه شمالی‌اش یک موشک بالستیک از سواحل شرقی خود شلیک کرده است.

همچنین گارد ساحلی ژاپن گفت که کره شمالی مدت کوتاهی پس از ساعت ۲۲:۰۰ به وقت گرینویچ سه موشک که می‌تواند موشک بالستیک باشد پرتاب کرد که همه آنها در عرض چند دقیقه سقوط کردند. شبکه ان اچ کی ژاپن گفت که هر سه موشک در خارج از محدوده ژاپن در دریا فرود آمدند.

پرتاب این موشک‌ها همزمان با آن انجام شد که کیم یو جونگ، خواهر رهبر کره شمالی، با صدور بیانیه‌ای نسبت به افزایش حضور استراتژیک آمریکا در شبه جزیره کره هشدار داد. او در این بیانیه گفت: «ما به دقت در حال بررسی تأثیر این امر بر امنیت کشورمان هستیم. استفاده از اقیانوس آرام به عنوان برد شلیک موشک‌های ما به رفتار نیروهای ایالات متحده بستگی دارد.»

پرتاب موشک بامداد دوشنبه سومین آزمایش تسلیحاتی بزرگ کره شمالی در سال جاری پس از تهدید پیونگ یانگ به پاسخ «بی‌سابقه مستمر و قوی» است.