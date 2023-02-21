چین: کشورهای خاص فوراً دمیدن در آتش اوکراین را متوقف کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «کین گانگ»، وزیر امور خارجه چین اعلام کرد پکن عمیقاً نگران تداوم جنگ اوکراین است و در اشاره‌ای مستقیم به آمریکا بدون ذکر نام این کشور تأکید کرد «برخی کشورها دمیدن در آتش (اوکراین) را متوقف کنند.

وی دراین‌باره گفت: پکن عمیقاً نگران تداوم جنگ اوکراین یا حتی خارج‌شدن این درگیری از کنترل است.ما از کشورهایی خاص می‌خواهیم فوراٌ دمیدن در آتش (اوکراین) را متوقف کنند؛ آنها باید آتش‌بازی با «امروز اوکراین، فردا تایوان» را متوقف کنند.

کین گانک همچنین با اشاره به مداخله آمریکا و کشورهای اروپایی در امور داخلی چین، به‌ویژه مسئله تایوان افزود: ما قاطعانه در برابرهر شکلی از هژمونی و مداخله خارجی در امور داخلی چین، ایستادگی می‌کنیم.