لغزش در امت اسلامی به دلیل عمل نکردن به قرآن است

به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز از اجرای برادران در سالن اصلی سی و نهمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم با اجرای نمایندگان جمهوری اسلامی ایران همراه شد و افرادی چون حجت الاسلام سید مهدی خاموشی رییس سازمان اوقاف و امور خیریه، حجت الاسلام محمد حاج ابوالقاسم داور صحت حفظ سی و نهمین دوره مسابقات بین المللی قرآن، حجت الاسلام و المسلمین انصاریان مفسر قرآن کریم در این روز در سالن مسابقات بین المللی قرآن حضور داشتند.

شیخ حسین انصاریان در این مراسم با اشاره به لزوم توجه به ساختمان ظاهری قرآن گفت: ساختمان ظاهری قرآن از ۲۸حرف ساخته شده است. الف تا یا. در ابتدای بعضی از سوره ها به بعضی حروف مثل حمیم، الم، طه، یس، اشاره شده است. مصادیق این ساختمان در اختیار همه مردم عالم است. وحی بودن کتاب نیز به وسیله ظاهر قرآن ثابت میشود. با اینکه ساختمان ظاهر قرآن در اختیار همه عالم است بعد از سالها نزول قرآن یک سوره کوتاه دست بشر نتوانسته بسازد. عجز انسان از ساختن یک سوره معلوم است و همین امر کتاب خدا را معجزه نبوت میکند.

این مفسر قرآن کریم ادامه داد: قرآن در این هزار و ۵۰۰سال دشمن کم نداشته است و در راس دشمنان این کتاب آسمانی آمریکا و اسراییل و اروپاست. این دشمنان که خیلی از رشته های علمی را دارند اگر می توانستند سوره ای مانند والعصر می آوردند و وحی بودنش را باطل میکردند اما نتوانستند. قرآن وحی است. درباره این وجود الهی، معنوی، عرشی و جلوه علم الله، شیعه در جلد دوم عربی اصول کافی و عالمان بزرگ اهل سنت در کنزالعمال روایتی را از پیغمبر نقل میکنند. جذابیت قرآن جهان را تسخیر میکند و از بزرگترین دانشمندان تا بدنه عظیمی از مردم کشورها را تسخیر کرد اما باطن قرآن ژرف و عمیق است و قابل دسترسی نیست و هیچ شناگری نمیتواند هرچند که عالم و حکیم و فیلسوف و عارف باشد به عمق قرآن برسد.

وی بابیان اینکه شگفتی های این کتاب به شماره نمی آید و حقایق این قرآن کهنه شدنی نیست، ادامه داد:خیلی کتاب ها در آینده کهنه می شود و فراموش می شود. در کتاب فتوحات از پیغمبر نقل شده است که روز قیامت وقتی قرآن وارد محشر می شود اهل محشر می بینند این کتاب بکر بوده است و چیزی از آن کشف نشده است.

حجت الاسلام انصاریان با تاکید بر اینکه کار قرآن بر مینای آیه «ان هذا القرآن یهتدی للتی هی اقوم» است، افزود: قرآن ملتها را به فرهنگ و راهی راهنمایی میکند که استوار ترین دین در عالم هستی است. تمام عقب ماندگی ملتهای اسلام جدایی از این آیه است. قرآن پاداش عمل کنندگان خود را بر مبنای آیه «ویبشرون المومنین الذین یعملون الصالحات» بیان میکند. آنهایی که قرآن را باور کردند قرآن به آنها بشارت میدهد که در قیامت شایسته اجر کبیر هستند. اگر در این دو میلیارد مسلمان عمل و فعلی از سمت قرآن بود اسرائیل و آمریکا قدرت و نفوذ به ملت های اسلامی داشت؟ ایا لغزش و ضلالت در امت های اسلامی وجود دارد یا ندارد؟ وجود دارد چون جای قرآن و معلمان واقعی قرآن خالی است.

وی با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم (ص) گفت: پیغمبر میفرماید قرآنیان اهل خدا هستند و بندگان ویژه خدا کسانی هستند که اهل قرآن هستند. این محفل مسابقات بین المللی قرآن و کسانی که از در این رویداد حاضر هستند، طور ایمن است و بخاطر قرآن بندگان مقرب خداوند هستید. کسانی که در قلب خود دریافتی دارید و مناجات با خدا از طریق قلب شماست.

در این روز که دوشنبه از ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه در محل سالن اجلاس سران آغاز به کار کرد نمایندگان جمهوری اسلامی در رشته های حفظ کل و قرائت به رقابت با دیگر شرکت کنندگان پرداختند.

در این روز یازده شرکت کننده در رشته های حفظ کل، ترتیل، قرائت رقابت کردند که سینا طباخی در رشته حفظ کل و امیر حسین رحمتی در رشته قرائت ارزیابی شدند.همچنین در رشته حفظ کل به ترتیب محمد سعید اراتنی از کشور الجزایر، عبدالرحمن محمد ربیع از کشور سوریه، محمد بن یوسف از کشور لیبی به همراه سینا طباخی نماینده رشته حفظ کل جمهوری اسلامی ایران؛ در رشته قرائت امیر حسین رحمتی نماینده جمهوری اسلامی ایران، عمار جیکیتش از کشور کرواسی، عبدالکریم بن حسان از کشور الجزایر، یحیی سنگی از کشور فیلیپین به ارائه محفوظات خود پرداختند.

همچنین در رشته ترتیل نیز اباد عونی محمد از کشور مصر، اسماعیل حمدان از کشور مصر، محمد محی الدین از کشور کنیا از جمله شرکت کنندگانی هستند که در روز دوم به رقابت خود ادامه دادند.

همچنین دیروز در سالن اصلی مهدی غلام نژاد از قاریان برتر دوره های قبلی و مسابقات بین المللی به عنوان قاری افتخاری چند از کلام مجید در سالن اصلی به تلاوت پرداختند و حمیدرضا احمدی وفا تلاوت اذانگاهی خود را هنگام اذان مغرب و عشا قرائت کرد. اجرای تواشیح توسط گروه منتخب آذربایجان شرقی نیز از دیگر برنامه های متنوعی بود که در حاشیه این مراسم برگزار شد.

همچنین تلاوت پایان بخشی در روز دوم مسابقات با صدای حمید شاکر نژاد همراه شد. در این روز دانشجویان دانشگاه افسری و تربیت پلیس حضور گسترده ای داشتند و از فضای معنوی مسابقات بهره مند شدند.