طرح قرآنی حاملان وحی در مساجد مازندران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فوقی گفت: آموزش قرائت قرآن همراه با ارائه پیام آیات، آموزش احکام، اخلاق با استفاده از وسایل کمک آموزشی، ایجاد وحدت رویه در امر آموزش قرآن در کانونها و تسهیل امر روخوانی و روانخوانی قرآن کریم از اهداف کلی طرح قرآنی حاملان وحی است.

وی اظهار داشت: قرائت آیات منتخب، آشنایی با آداب تلاوت قرآن، تجوید و احکام و آشنایی با پیام آیات پنج جز اول قرآن کریم از اهداف جزیی طرح است.

فوقی ادامه داد: توجه به معانی و مفهوم لغات در هنگام تلاوت، زمینه سازی تدبر در قرآن و ایجاد و رشد فضائل اخلاقی در کنار تلاوت قرآن کریم از اهداف رفتاری طرح قرآنی حاملان وحی است.

این مسئول بیان داشت: طرح قرآنی حاملان وحی شامل دروس نظری و عملی می شود و محتوای آموزشی در قالب بسته ای شامل کتاب دروس نظری، کتاب قواعد روخوانی و لوح فشرده ارائه می شود.

وی، روخوانی یا کلمه خوانی 10 سوره متوسط با رعایت صحیح خوانی حرکات و علامات کلمات، روانخوانی یا جمله خوانی کل قرآن کریم با رعایت صحیح خوانی حرکات و علامات کلمات، فصیح خوانی یا ترتیل خوانی ساده کل قرآن کریم با رعایت مخارج عربی حروف و محل های صحیح وقف و ابتدا از سطوح عمومی طرح حاملان وحی در آموزش قرآن است.

فوقی افزود: قرائت یا تحقیق خوانی، حفظ کل قرآن، تفسیر و مفاهیم و پیام آیات قرآنی و تواشیح و ابتهال و اذان و ترتیل خوانی پیشرفته از انتخاب رشته تخصصی است.

وی افزود: هر یک از سطوح عمومی در دو ترم و هر یک از رشته های تخصصی در 16 ترم و هر ترم 16 جلسه آموزش داده می شود تا با صرف وقت بیشتر مهارت های خواندنی قرآن آموزان افزایش یابد.

این مسئول ادامه داد: گواهینامه های قبولی در هر سطح عمومی تنها نمایانگر مهارت قرآن آموزان در امر تلاوت قرآن است و دروس نظری و مهارت های جانبی مانند تواشیح و ابتهال و غیره به عنوان شرط ورود در آزمون مهارت تلاوت قرآن به شمار می روند.

وی تصریح کرد: طرح قرآنی حاملان وحی به مدت سه ماه از آذر تا بهمن سال جاری در کانون تخصصی قرآن برگزار می شود.