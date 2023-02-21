آغاز به کار ششمین دوره کارآموزی آکادمی همراه اول

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، آیین افتتاحیه «ششمین دوره کارآموزی آکادمی همراه اول» صبح روز دوشنبه یکم اسفند ۱۴۰۱ با حضور مدیران ارشد این آکادمی، معاونت توسعه سازمان و منابع انسانی اپراتور اول تلفن همراه و پذیرفته شدگان این دوره در ساختمان ستاره ونک تهران برگزار شد.

آکادمی همراه اول توانسته طی برگزاری پنج دوره چهار ماهه «کارآموزی» برای دانشجویان نخبه و فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاهی، شرایطی را برای ارتقای توانمندی های مهارتی آنان فراهم آورد تا دغدغه «نداشتن رزومه» برایشان حل شده و آماده ورود به بازار کار شوند.

علاوه بر رفع این دغدغه، فرصت جذب پتانسیل های بالفعلی که در دوره کارآموزی توانسته اند امتیازات ویژه کسب کنند در خانواده همراه اول را نیز فراهم آورده است.

* تاکنون ۴۲۴۰۶ درخواست برای کارآموزی در آکادمی همراه اول داشته‌ایم

علی اکبر حکمتی کیا، مدیر آکادمی همراه اول در این مراسم با اشاره به جایگاه همراه اول به عنوان بزرگترین اپراتور منطقه غرب آسیا، به بیان فرآیندهای جذب کارآموز در این آکادمی پرداخت و اظهار کرد: مجموع گام های تدارک دیده شده در فرآیند کارآموزی آکادمی همراه شامل «معرفی دوره کارآموزی»، «تکمیل فرم نیاز اولیه از سوی واحدهای سازمانی همراه اول برای جذب کارآموز»، «بررسی موقعیت کارآموزی»، «تکمیل فرم شرح کارآموزی»، «فراخوان و اطلاع رسانی براساس موقعیت های شغلی همراه اول»، «آزمون اینترنتی»، «بررسی رزومه»، «مصاحبه تخصصی و انتخاب کارآموز»، «شروع دوره کارآموزی» و «ارزیابی نهایی» می شود.

وی تصریح کرد: در ششمین دوره کارآموزی آکادمی همراه اول نیز برای ۱۱۳ موقعیت شغلی، تعداد ۸۱۸۶ درخواست به ما رسید که بعد از غربالگری ۴۰۰ مصاحبه تخصصی انجام شد و نهایتا ۵۳ نفر برای این دوره انتخاب شدند. این تعداد شامل ۳ رزومه دکتری، ۳۸ رزومه کارشناسی ارشد و ۱۲ روزمه کارشناسی می شود.

براساس اظهارات حکمتی کیا، از اجرای نخستین دوره کارآموزی تا ششمین آن، مجموعا ۴۲۴۰۶ درخواست برای شرکت در این دوره ها به آکادمی همراه اول رسیده است.

* ثبات و پایین بودن تعرفه‌ها، از قدرت مالی اپراتورها می‌کاهد

جعفر بلوک آذری، معاون توسعه سازمان و سرمایه انسانی همراه اول هم در این مراسم با اشاره به جایگاه همراه اول به عنوان نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور اظهار کرد: این شرکت حدود پنج هزار میلیارد تومان «سود خالص» سالیانه دارد که البته با احتساب سرمایه گذاری های انجام شده و تعرفه های ثابت و پایین مکالمه و دیتا، منطقی نیست؛ همین موضوع باعث کاهش مداوم قدرت مالی اپراتورها شده است.

بلوک آذری همچنین به وجود بیش از ۵۴ میلیون مشترک اینترنت پرسرعت و بیش از ۷۷ میلیون مشترک فعال در شبکه همراه اول و سهم بازار ۵۳ درصدی اپراتور اول ارتباطی از بازار حوزه ارتباطات سیار براساس اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز اشاره ای داشت.

وی برای آشنایی هر چه بیشتر کارآموزان با سبد محصولات دیجیتال همراه اول، ضمن تشریح مدل حمایتی و سرمایه گذاری اپراتور اول ارتباطی در کسب و کارهای دیجیتال، استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان، به دستاوردهای پلتفرم های دیجیتالی نظیر روبیکا و شاد که سهم بالایی از ترافیک اینترنتی کشور دارند نیز پرداخت.

* تقدیر و تجلیل از برترین‌های دوره پنجم کارآموزی آکادمی همراه اول

گفتنی است در انتهای این مراسم ضمن تقدیر و تجلیل از کارآموزان برتر، منتورهای شایسته و تسهیلگران نمونه دوره پنجم کارآموزی آکادمی همراه، فرآیندهای «آموزش»، «نظارت حین انجام وظایف»، «تفویض» و «بهره برداری» از ظرفیت های کارآموزان ششمین دوره کارآموزی توسط بادکوبه ای، معاون شناسایی و جذب استعدادهای آکادمی همراه اول تشریح شد.

مطابق روال دوره های کارآموزی آکادمی همراه اول، کارآموزان منتخب هر دوره که پس از گذراندن بازه زمانی ۴ ماهه کارآموزی، موفق به کسب نمرات و امتیازات قبولی دوره ارزیابی شوند، برای طی‌کردن فرآیند جذب به معاونت توسعه سازمانی و سرمایه انسانی همراه اول معرفی می شوند.