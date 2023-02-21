به گزارش خبرنگار مهر، در جریان جلسه تمرینی روز گذشته تیم ملی بسکتبال در ژاپن، میثم میرزایی به دلیل برخورد شدید توپ از ناحیه چشم دچار آسیب دیدگی شد طوری که از ادامه تمرین بازماند و در نهایت شامگاه دوشنبه به منظور بررسی وضعیتش توسط پزشک متخصص راهی بیمارستان شد.

البته با تشخیص پزشک او از آسیب دیدگی جدی در امان مانده است با این حال میرزایی در جلسه تمرینی امروز صبح تیم ملی هم غایب بود.

البته قرار است این بازیکن در جلسه تمرینی عصر حضور داشته باشد تا در صورت مساعد بودن شرایط همراه با دیگر اردونشینان تمرین کند.

تیم ملی بسکتبال برای حضور در پنجره ششم و پایانی انتخابی جام جهانی آماده می‌شود. در چارچوب این پنجره، ملی پوشان ایران ۴ اسفندماه به مصاف ژاپن می‌روند سپس راهی هنگ کنگ می‌شوند تا برای دیدار ۷ اسفندماه مقابل چین آماده شوند.