سعید ارمغانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ملی پوشان بسکتبال از جمعه تمریناتشان را در محل برگزاری دیدار با ژاپن آغاز کردند، گفت: تا الان روزی دو جلسه تمرینی برگزار کرده‌ایم که شامل دو جلسه تمرین با وزنه هم بوده است. امروز هم دو جلسه تمرینی داریم که البته جلسه تمرینی صبح انجام شده است.

وی با بیان اینکه عصر امروز تیم ملی بسکتبال جلسه تمرینی خود را در سالن اصلی (محل دیدار) برگزار می‌کند، ادامه داد: فردا فقط یک جلسه تمرینی خواهیم داشت که مجدد در سالن اصلی برگزار می‌شود. پنجشنبه هم روز بازی با ژاپن است.

سرمربی تیم ملی بسکتبال در تحلیل کلی خود از شرایط ملی پوشان پیش از دیدار با ژاپن تصریح کرد: شرایط کاملاً مساعد است. بازیکنان این روزها خیلی خوب تمرین داشته‌اند. آنها خیلی با جدیت زیادی تمرین کردند و از این بابت خوشحالم. در مجموع از شرایط راضی ام به ویژه اینکه بازیکنان خیلی مصمم و با اراده هستند. جو فوق العاده خوبی در میان بازیکنان ایجاد که ما را به کسب نتیجه امیدوارتر می‌کند.

ارمغانی با بیان اینکه مصدومیت میثم میرزایی تنها دغدغه تیم ملی بسکتبال است، خاطرنشان کرد: این بازی در جلسه تمرینی روز گذشته از ناحیه چشم آسیب دید و نتوانست تمریناتش را ادامه دهد. در جلسه تمرینی امروز هم شرکت نداشت. البته شب گذشته، پزشک معالج اینگونه تشخیص داد که مشکل حادی ندارد با این حال وضعیتش برای تعیین ترکیب نهایی تیم تعیین کننده شده است.

وی در پاسخ به این پرسش که «ترکیب ۱۲ نفره تیم ملی بسکتبال برای دیدار با ژاپن چه زمانی اعلام می‌شود؟» گفت: ساعت ۱۶:۳۰ فردا در نشست هماهنگی پیش از بازی باید ترکیب را اعلام کنیم. بنابراین امشب نشستی با کادر فنی خواهیم داشت تا تصمیم نهایی را بگیریم. فقط باید یک بازیکن را کنار بگذاریم تا به ترکیب اصلی برسیم و این موضوع تا حدی سخت است. ضمن اینکه وضعیت آسیب دیدگی میثم میرزایی هم تا حدی روی تصمیماتمان تاثیر خواهد داشت. باید ببینیم می‌تواند صد درصد برای این بازی در کنارتیم باشد یا نه.

سرمربی تیم ملی بسکتبال در مورد ژاپن و شرایط این تیم برای دیدار پیش رو گفت: ژاپنی‌ها تمرینات شان را در توکیو پیگیری می‌کردند اما از امروز وارد محل برگزاری بازی شدند. اولین جلسه تمرینی آنها پیش از جلسه تمرینی عصر ما برگزار می‌شود. تقریباً ترکیب تیم ژاپن همان ترکیبی است که به تهران آمد با این تفاوت که یک بازیکن آمریکایی به آن اضافه شده است.

وی در این زمینه افزود: این بازیکن آمریکایی با ۲ متر و ۸ سانتی متر قد در پست چهار بازی می‌کند. بازیکن شوتزن خوبی هم است.

سعید ارمغانی در پایان اظهار امیدواری کرد که بازیکنان تیم ملی بسکتبال در روز بازی با ژاپن بتوانند با کمترین اشتباه، بیشترین استفاده را از موقعیت‌ها داشته باشند و نتیجه لازم را به دست بیاورند.