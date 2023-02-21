بکارگیری اتباع غیرمجاز در اغذیه فروشی های فارس ممنوع است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی خادم الرسول صبح سه شنبه در این خصوص بیان کرد: برخی از کارفرمایان سودجو برای فرار از پرداخت حق بیمه و به دلیل ارزان بودن نیروی کار خارجی، اتباع غیر مجاز را به خدمت می‌گیرند، که موجب از بین رفتن فرصت‌های شغلی برای جویندگان کار و نیروهای کار داخلی و دیگر پناهندگان مجاز به اقامت و کار می‌شوند و از این طریق فعالیت‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

محمد علی خادم الرسول افزود: بر اساس ماده ۱۲۰ و ۱۸۱ قانون کار، چنانچه کارفرمایان، از اتباع خارجی فاقد پروانه کار و یا افرادی که مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده به کار گیرند یا اتباع خارجی را در کاری غیر از آنچه در پروانه کار آنها قید شده بپذیرند، تخلف کرده با دستور قضائی مشمول جریمه تا ۵ برابر حداقل دستمزد روزانه برای هر روز اشتغال تبعه غیر مجاز و در صورت ادامه تخلف واحد صنفی توسط پلیس اماکن پلمب خواهند شد.

خادم الرسول با اشاره به گشت مشترک شناسایی اتباع خارجی غیر مجاز متشکل از دانشگاه علوم پزشکی، اداره کار، اصناف و همراهی اداره امور اتباع خارجی استانداری فارس در شهرستان شیراز افزود: این تیم به صورت روزانه بر اساس گزارشات واصله به صورت سرزده از واحدهای تولیدی و خدماتی بازرسی به عمل می‌آورد.

وی ادامه داد: طی بهمنا ماه امسال نیز تیم مشترک با یک واحد صنفی غذاخوری واقع در خیابان دوران که از تعدادی تبعه غیر مجاز استفاده کرده بود با توجه به حکم معاون دادستانی استان فارس توسط بازرس اداره کار جریمه و به دلیل عدم رعایت موارد بهداشتی و مواد فاسد و تاریخ گذشته توسط بازرسین مرکز بهداشت جهت آزمایشات نمونه برداری تا بررسی نهایی اعلام نتیجه سرد خانه این واحد صنفی غذاخوری پلمب شد.