حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه غیرعلنی امروز مجلس درباره نوسانات قیمت ارز، اظهار داشت: مجلس صبح امروز به علت شوک ارزی که به بازار وارده شده است، جلسه‌ای غیرعلنی برگزار کرد. ۵ نفر از نمایندگان به قید قرعه نقطه نظرات خود را مطرح کردند. در این جلسه تاکید شد که باید از تجارب گذشته برای کنترل قیمت ارز استفاده کرد و هر چه سریع‌تر راهکارهای منطقی و علمی برای کنترل این شوک ارزی و رساندن بازار به ثبات و آرامش در نظر گرفته شود و اقدام عاجل کرد.

وی متذکر شد: در این جلسه تاکید شد که در گذشته هم از این نوع شوک‌های ارزی داشتیم و باید از تجارب گذشته استفاده کنیم. البته تاکید شد که سیاست‌ها و روش‌هایی که در گذشته انجام شده اما نتیجه بخش نبوده است، نباید دوباره تکرار شود. راهکارهای علمی برای کنترل نوسانات ارزی وجود دارد و این راهکارها را باید دنبال کنیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نظر کمیسیون اقتصادی مجلس این بود که تعیین نرخ ثابت برای ارز مخالف قانون و منطق علم اقتصاد است و در برنامه‌های پنج ساله توسعه هم ارز شناور دیده شده بود که باید به آن عمل کرد. با وجود این دولت سابق ارز ۴۲۰۰ تومانی را به عنوان نرخ ارز ثابت اعلام کرد و دولت فعلی هم نرخ ارز ثابتی را در نظر گرفته است.

میرتاج‌الدینی ادامه داد: در جمع بندی جلسه مطرح شد که کمیته مشترکی بین تیم اقتصادی دولت و کمیسیون اقتصادی مجلس تشکیل خواهد شد تا راهکارهای کنترل نوسانات ارزی را تعیین کنند و پیشنهادات این کمیته در جلسه سران قوا بررسی و درباره آن جمع‌بندی و تصمیم گیری خواهد شد.

کالاهای اساسی با نرخ دولتی به دست مردم می‌رسد

وی اظهار داشت: تورم منجر به کاهش قدرت خرید مردم می‌شود و برای آن مجلس و دولت باید راهکاری بیاندیشند تا قدرت خرید مردم حفظ شود. در این جلسه مطرح شد که یکی از راهکارها عملیاتی کردن این موضوع، اعطای کالابرگ الکترونیکی است که اقلام اساسی و مورد نیاز مردم با نرخ دولتی و در کارت یارانه افراد قابل عرضه باشد. دولت این مسیر را آغاز کرده و مجلس هم با آن موافق است و برای سال آینده این مسیر کامل‌تر خواهد شد تا کالاهای اساسی با نرخ دولتی به دست مردم برسد.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی گفت: روز گذشته در دولت هم جلسه‌ای برای کنترل ارز تشکیل شده و قرار است به زودی جلسه‌ای دیگر در این زمینه برگزار شود. تصمیم و جمع بندی نهایی در جلسه دوم خواهد بود که از طرف مجلس هم ریاست مجلس و برخی از نمایندگان اقتصادی مجلس حضور دارند. پیش بینی بنده آن است که با تصمیمی که به زودی درباره ارز اعلام خواهد شد، آرامش به بازار ارز بازمی‌گردد.

وی تاکید کرد: غیر از کالاهای اساسی که برای حفظ قیمت آن‌ها در بازار دولت باید مداخله کند، نسبت به مابقی موارد هم دولت بازار متشکل ارزی تشکیل داده است و باید در آنجا هم کنترل‌های لازم صورت گیرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین صادرکنندگان باید بتوانند ارز خود را به داخل بازگردانند و با نرخ شناور عرضه کنند. محدود کردن صادرکنندگان که حتماً ارز خود را به قیمت نیمایی اعلام کنند، یکی از عوامل افزایش قیمت ارز است. غیر از صادرات محصولاتی مثل پتروشیمی و محصولات شرکت‌های بزرگ دولتی یا نیمه دولتی که ارزشان در سامانه نیما عرضه می‌شود، مابقی صادرکنندگان بخش خصوصی باید سیاست‌های درستی نسبت به ارزآوری داشته باشند و سیاست و برنامه باید این باشد که بتوانند ارز خود را به صورت شناور عرضه کنند.