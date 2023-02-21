کارت ورود به جلسه چهار آزمون علوم پزشکی ۹ اسفند منتشر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون های پیش کارورزی، علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی، جامع داروسازی (۱۸۰ واحدی) روز پنجشنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۱ در یک نوبت ساعت ۹ صبح به صورت کاغذی برگزار می شود.

دانشجویان علوم پزشکی و دانش آموختگان خارج از کشور داوطلب شرکت در آزمون های جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی، پیش کارورزی و ۱۸۰ واحدی داروسازی که در دانشگاه های علوم پزشکی ثبت نام کرده اند می توانند جهت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون از روز سه شنبه ۹ اسفند ماه به آدرس اعلامی از سوی دانشگاه ها مراجعه و کارت خود را دریافت کنند.

محل برگزاری آزمون ها از سوی دانشگاه های علوم پزشکی به دانشجویان اعلام می شود.

جهت ورود به جلسه و شرکت در آزمون داشتن کارت ورود به جلسه، کارت ملی (در صورت نداشت کارت ملی، شناسنامه) اجباری است. شرکت کنندگان در آزمون باید یک ساعت پیش از شروع آزمون (ساعت ۸ صبح) در محل جلسه حضور یابند.