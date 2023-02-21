درگیری مسلحانه در اردوگاه جنین/بازداشت ۱۵فلسطینی در الخلیل+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب نیوز، مقاومت فلسطین بامداد امروز سه شنبه در پی یورش اشغالگران صهیونیست به اردوگاه جنین، با آن‌ها وارد درگیری مسلحانه شدیدی شدند.

این درگیری در پی یورش گسترده نظامیان صهیونیست به این اردوگاه رخ داد و طی آن نیروهای مقاومت توانستند گشتی‌ها و نظامیان صهیونیست را آماج تیراندازی قرار دهند:

بازداشت ۱۵ فلسطینی در اردوگاه الفوار

نظامیان اشغالگر صهیونیست بامداد امروز سه شنبه به اردوگاه الفوار در جنوب الخلیل یورش برده و دست کم ۱۵ جوان فلسطینی را بازداشت کردند.

رصد بالن جاسوسی بر فراز جنین

منابع فلسطینی با انتشار تصاویری از مشاهده بالن جاسوسی رژیم صهیونیستی بر فراز جنین در جریان یورش بامداد امروز به این منطقه خبر دادند:

۲۷ عملیات مقاومتی در ۲۴ ساعت اخیر

مرکز فلسطینی معطی با انتشار گزارشی از انجام ۲۷ عملیات مقاومتی در قدس اشغالی و کرانه باختری طی ۲۴ ساعت اخیر خبر داد. در بین این عملیات‌ها ۴ عملیات تیراندازی بوده است.

همچنین در ۲۴ ساعت گذشته جوانان فلسطینی در برابر یورش‌های نظامیان و شهرک نشینان صهیونیست به مناطق مختلف کرانه باختری و قدس اشغالی مقابله کرده و مانع این تعرضات شدند.