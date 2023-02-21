عملیات ضد صهیونیستی در کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما، منابع محلی از تیراندازی به سمت شهرک صهیونیست نشین شاکید در نزدیکی شهرک یعبد واقع در غرب جنین خبر دادند.

این در حالی است که گردان جنین هم از تیراندازی گسترده رزمندگانش به سمت نظامیان صهیونیست در خیابان الناصره خبر داده است.

عملیات ضد صهیونیستی در پاسخ به جنایات رژیم صهیونیستی در مناطق مختلف کرانه باختری رود اردن در طول ماه‌ های اخیر بشدت افزایش یافته است؛ به گونه‌ ای که سران سیاسی و نهادهای نظامی و امنیتی این رژیم به ناتوانی خود در مقابله با این عملیات‌ اذغان کرده و درباره گسترش آن هشدار می‌دهند.

تا پیش از این صهیونیست‌ ها فقط در جنوب سرزمین‌ های اشغالی و در منطقه غزه با فلسطینی‌ ها درگیر بودند ولی هم اکنون کرانه باختری در شرق فلسطین به دلیل مسلح شدن جوانان آن به کمینگاهی برای صهیونیست‌ها تبدیل شده و خواب راحت را از چشمان آنها گرفته است.