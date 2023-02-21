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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۱۰:۲۷

از سوی شرکت کنترل کیفیت هوا اعلام شد

هوای قابل قبول تهران در ۲۴ ساعت گذشته

هوای قابل قبول تهران در ۲۴ ساعت گذشته

هم اکنون شاخص کیفیت هوای پایتخت روی عدد ۹۶ یعنی بازه قابل قبول قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا، هم‌اکنون شاخص آلودگی هوای پایتخت روی عدد ۹۶ یعنی بازه قابل قبول و طی ۲۴ ساعت گذشته نیز این شاخص روی عدد ۸۱ یعنی بازه قابل قبول قرار داشته است.

بر اساس این گزارش پایتخت‌نشینان از ابتدای سال تاکنون ۱۷۲ روز هوای قابل قبول، ۱۲۴ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، ۳۴ روز هوای ناسالم برای همه افراد جامعه، دو روز هوای بسیار ناسالم، دو روز هوای خطرناک و تنها سه روز هوای پاک را تجربه کردند.

در مقایسه با سال قبل پایتخت‌نشینان ۲۲۶ روز هوای قابل قبول، ۱۰۳ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، دو روز هوای پاک و شش روز هوای ناسالم را تجربه کرده بودند.

کد مطلب 5714304
علی قدمی

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