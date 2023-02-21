تولید روزانه زباله در تهران به اندازه ۳۵ فروند هواپیما

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کیخا، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان مدیریت پسماند در آئین اختتامیه مسابقه طراحی و دوخت کیسه خرید پارچه‌ای با تاکید بر اهمیت مقوله پسماند گفت: اهمیت موضوع پسماند بسیار زیاد است؛ اما خطر آن خیلی در مقابل چشم نیست.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان مدیریت پسماند خاطرنشان کرد: روزانه در حدود پنج هزار و ۵۰۰ تن تا شش هزار تن در تهران زباله جمع‌آوری می‌کنیم که اندازه ۳۵ فروند هواپیمای بویینگ می‌شود.

وی با بیان اینکه معضل اصلی ما در پسماند در بخش خانگی است، اظهار کرد: متولی اصلی کانون گرم خانواده و خانه بانوان هستند و بر همین اساس جامعه هدف اصلی ما در حوزه اجتماعی و فرهنگی طبیعتاً زنان خانه‌دار هستند.

کیخا تصریح کرد: روزانه در شهر تهران ۹۷ میلیون قطعه پلاستیک وارد چرخه زباله می‌شود که بین ۱۰۰ تا ۴۰۰ سال طول می‌کشد که به طبیعت بازگردد.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان مدیریت پسماند با تاکید بر اینکه موضوع پسماند باید برای مردم مهم شود، عنوان کرد: اگر در شهر تهران بتوانیم شهروندان را با خود در حوزه تغییر رفتار، فرهنگ و عادت با خود همراه کنیم، قدم‌های مؤثر و خوبی می‌توان در این حوزه برداشت.

وی بیان کرد: با همین رویکرد، مسابقه طراحی دوخت کیسه‌های خرید پارچه‌ای برگزار شد و در مجموع ۴۱۱ اثر از ۲۵۰ نفر از شهروندان دریافت شد و مورد ارزیابی قرار گرفت که در نهایت نفرات برتر مشخص شدند.