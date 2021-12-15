امضای تفاهمنامه میان سازمان مدیریت پسماند و مترو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیریت ارتباطات و امور بین الملل مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه، مهدی شایسته اصل در این مراسم که امروز چهارشنبه ۲۴ آذر ماه در شرکت بهره برداری متروی تهران برگزار شد گفت: ۶۳ درصد عبور و مرور شهروندان تهرانی و حتی شهرهای اطراف پایتخت از طریق مترو صورت می‌گیرد و این ناوگان در حال حاضر با عبور و مرور روزانه بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفری بهترین مکان برای اجرای برنامه‌های فرهنگی در حوزه مدیریت شهری است.

وی افزود: ناوگان مترو تهران می‌تواند محلی برای توسعه آموزش‌های شهروندی باشد و با تفاهم نامه‌ای که میان سازمان پسماند و شرکت بهره برداری مترو منعقد شده تلاش داریم بسیاری از آموزش‌های شهروندی در این خصوص را در شهر زیر زمینی فرهنگ سازی کنیم.

شایسته ادامه داد: در ناوگان مترو شاهد حضور همه اقشار جامعه با تمامی سلیقه‌ها هستیم و این ظرفیت بسیار مناسبی برای اجرای برنامه‌های فرهنگی است، و از این ظرفیت مناسب برای هویت بخشی شهر نیز می‌توان استفاده کرد.

مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه خاطرنشان کرد: در مسیر فرهنگ سازی باید از ابتکارات و الگوهای نوین و جدید استفاده کنیم و در تلاش هستیم در دوره مدیریت جدید شرکت بهره برداری مترو تهران آموزش‌های شهروندی را در این ناوگان توسعه دهیم.

وی با اشاره به برگزاری کارگاه‌های آموزشی و تشکیل کارگروه فرهنگی در این خصوص نیز گفت: با همکاری معاونت امور فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره برداری مترو بنا داریم در این خصوص کارگاه‌های آموزشی در حوزه‌های آموزش شهروندی در شهر زیر زمینی اجرا کنیم.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه گفت: این موضوع مورد تاکید شهردار تهران و اعضای شورای اسلامی شهر تهران است و در تلاش هستیم از ظرفیت ویژه مترو تهران در توسعه آموزش‌های عمومی در موضوعات دیگر هم استفاده کنیم.

در ادامه مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران نیز گفت: یکی از مشکلات کلانشهر تهران در حوزه پسماند عدم تفکیک زباله و پسماندهای خانگی از مبدا است که همواره مورد تاکید مدیران شهری بوده اما به نتایج قابل قبولی دست نیافته است.

محمد مهدی عزیزی با اشاره به اینکه جلسات متعددی در این خصوص تشکیل و مقرر شد که از طریق فرهنگ سازی، شهروندان را در این مسیر قرار گیرند افزود: تصمیم گرفته شد با تشکیل کارگروه آموزش و فرهنگ سازی در مدیریت سازمان پسماند شهر تهران از طریق ناوگان مترو تهران این فرهنگ سازی انجام شود.

وی ادامه داد: مشوقان محیط زیست تنها هشت درصد از زباله‌ها را از محل خارج می‌کنند و مابقی را در منازل مورد استفاده قرار می‌دهند که بنا داریم از طریق ایستگاه‌های مترو این مهارت و آموزش‌های شهروندی را در حوزه مدیریت پسماند به شهروندان ارائه کنیم.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران خاطرنشان کرد: وجود زباله‌ها و شیرابه‌های خانگی چهره شهر را آلوده کرد و بنا داریم از طریق این کار فرهنگی چهره شهر را از آلودگی خارج کنیم.

نقیب معاون اموراجتماعی شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه و کیخا معاون فرهنگی اجتماعی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران نیز توضیحاتی را در خصوص اقدامات انجام شده در این خصوص ارائه کردند.

در پایان تفاهمنامه یکساله ای با موضوع آموزش شهروندی توسط شایسته مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه و عزیزی مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران به امضا رسید.