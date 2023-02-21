به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، تسای اینگ‌ون، رئیس جزیره تایوان در جریان سخنرانی برای گروهی از قانونگذاران آمریکایی که به این جزیره سفر کرده بودند، گفت که روابط امنیتی تایوان با آمریکا همواره در حال تقویت است.

وی افزود: تایوان و آمریکا همچنان به تقویت تبادلات نظامی ادامه داده و تایوانِ رو به پیشرفت، با جدیتی هرچه بیشتر با واشنگتن و سایر شرکای دمکراتش همکاری خواهد کرد تا مقابل چالش‌های جهانی همچون توسعه‌طلبی استبدادی و تغییرات اقلیمی بایستد.

هرچند تسای جزئیات دیگری درباره افزایش همکاری نظامی با آمریکا ارائه نداد اما اظهارات او، در پی گزارشی مبنی بر سفر مایکل چِیس، دستیار وزیر دفاع آمریکا به تایوان برای برگزاری مذاکرات امنیتی سطح بالا، مطرح شده است.

چِیس بالاترین مقام نظامی آمریکای است که از سال ۲۰۱۹ تاکنون به تایوان سفر می‌کند. پیش از این هِنو کلینک، دستیار وزیر دفاع وقت آمریکا در امور شرق آسیا، برای برگزاری جلساتی مخفیانه با مقامات تایوانی راهی این جزیره شده بود.

بر اساس گزارش فایننشال تایمز، علاوه بر این، وزیر خارجه و مشاور امنیت داخلی تایوان نیز آخر هفته گذشته به واشنگتن سفر و جلساتی سری برگزار کرده و مقامات برای جلوگیری از تحریک پکن، این سفر را مخفیانه انجام دادند.

چین که تایوان را بخشی از قلمرو خود می‌داند، به دفعات نسبت به انجام چنین سفرها و اقدامات تحریک‌آمیزی به آمریکا هشدار داده است.

هرچند مقامات چینی درباره جلسه سری مقامات آمریکا و تایوان در واشنگتن، اظهارنظری نکرده‌اند اما واگ وی‌بین، سخنگوی وزارت خارجه چین سفر اخیر چِیس را محکوم و تاکید کرد که پکن همچنان «قاطعانه با تعامل رسمی و تماس نظامی بین آمریکا و منطقه تایوان، مخالف است.»