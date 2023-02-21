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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۱۱:۲۵

توسط نشر سرو؛

«جنگ+۲: آمریکا علیه انقلاب» به بازار آمد

«جنگ+۲: آمریکا علیه انقلاب» به بازار آمد

کتاب «جنگ+۲: آمریکا علیه انقلاب» نوشته سیدمسعود جزایری توسط نشر سرو منتشر و راهی بازار نشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «جنگ +۲: آمریکا علیه انقلاب» نوشته سیدمسعود جزایری به تازگی در ۲۷۲ صفحه توسط نشر سرو منتشر و راهی بازار نشر شده است.

در این کتاب از ایجاد چالش‌ها، بحران‌ها، اقدامات تروریستی و تجزیه‌طلبانه و جنگ تحمیلی؛ با عنوان جنگ اول آمریکا و جنگ نرم به عنوان جنگ دوم آمریکا علیه انقلاب و جمهوری اسلامی ایران نامیده شده و به آن پرداخته شده است.

در بخشی از مقدمه این کتاب می‌خوانیم:

تلاش این نوشته آن است که ضمن بیان نقش اصلی آمریکا در بروز و هدایت جنگ علیه انقلاب در دو جبهه داخلی و خارجی، تصویری کلی از وضعیت کشور در برهه نخست انقلاب، اقدامات بحران‌زای گروه‌ها، جریانات و اشخاص در داخل و تهاجم نظامی رژیم بعث عراق به نیابت از آمریکا و در مقابل، دفع تهاجم توسط نیروها و رزمندگان ایران، ارائه دهد.

این کتاب با شمارگان ۳۰۰ نسخه و بهای ۱۳۰ هزار تومان منتشر شده است.

کد مطلب 5714336

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