«ادبیات و انقلاب، از آسیا تا امریکا»منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «ادبیات و انقلاب،از آسیا تا امریکا» نوشته یورگن روله که توسط علی اصغر حداد ترجمه و به همت نشر نی در ۴۰۸ صفحه در قطع رقعی و جلد شومیز به قیمت۲۰ هزار تومان منتشر و روانه بازار نشر کرد.
روله در این کتاب به تأثیر کمونیسم بر کامو، سارتر، ژید، مالرو، الوار، سلین و آراگون، و همچنین بر نویسندگان ایتالیایی ـ سیلونه، پاوزه، مالاپارته، موراویا و کارلو لوی ـ میپردازد؛ سپس میرسد به بازیهای پیچیدهی بعضی از نویسندگان امریکایی مانند دوس پاسوس، آپتون سینکلر، اشتاین بک و همینگوی با مارکسیسم و رؤیای کمونیسم.
دو فصل آخر را روله به دو مرتد شورشگر در اردوگاه ادبیات مارکسیستی اختصاص میدهد، و درباره کتاب کوستلر خورشیدگرفتگی و کتاب اورول ۱۹۸۴ و خاطرات ندامتآمیز آندره ژید و اسپندر بحث میکند و سرانجام به ثبت واقعه شورش نویسندگان جوان لهستانی و مجار بر ضد استالینیسم در ۱۹۵۶ میپردازد. در سرکوبهای پس از آن وقایع در مجارستان، نویسندهای بهنام تیبور دری به جرم رهبری «یک سازمان دشمن دولت» محکوم شد.
این امر شوخی تلخی بر سر زبانهای مردم بوداپست انداخت: سؤال «آن سازمان چه بود؟» جواب: «مردم مجارستان». در پایان این سیر و بررسی فشرده، روله یادی هم از عدهی کثیری از نویسندگان در زندانهای شوروی، اقمار شوروی و چین میکند و نشان میدهد که اتحاد ادبیات و کمونیسم همچنان نزدیک، ولی غمانگیز است.
نظر شما