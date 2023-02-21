خاطراتی که از غذاهای یک سینما دارم/ لزوم حفاظت از میراث فرهنگی

اردشیر رستمی بازیگر و شاعر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازسازی پردیس سینمایی «۲۹ بهمن» تبریز توسط موسسه بهمن‌سبز حوزه هنری، به عنوان بزرگترین پردیس سینمایی شمال غرب کشور با ۱۰ سالن نمایش در روز ۴ اسفند بیان کرد: هر چیزی باید بازسازی شود حتی اگر ویران شده باشد. در حقیقت اگر بازسازی نشود، عمرش کم می‌شود.

وی با بیان اینکه فرهنگ باید بازسازی شود و معماری بخشی از این بازسازی است، عنوان کرد: جهان در حال طی کردن مسیر خود است، اگر ما با دانش امروز با مخاطب برخورد نکنیم و به آن‌ها سرویس ندهیم، مخاطب از ما کم می‌شود.

این بازیگر با اشاره به خاطره‌ای از سینما «۲۹ بهمن» تبریز گفت: برای اولین بار در سنین کودکی پا به این سینما گذاشتم و به یاد دارم همیشه بعد از تماشای فیلم به رستوران کوچکی که غذاهای خانگی داشت، می‌رفتیم؛ رستورانی که در سه قابلمه کوچک غذا می‌پخت که تنها ۳۰ تا ۴۰ نفر را جواب می‌داد و قیمت غذاهایش هم یک چهارم رستوران‌های دیگر بود.

رستمی تاکید کرد: مردم مهمان‌نواز شهر تبریز برای علم، فرهنگ، هنر، زیست شهری و… به شدت احترام قائل هستند و همین مساله باعث شده است هنرمندان زیادی از دل این شهر متولد شوند.

وی با بیان اینکه خراب شدن بناهای تاریخی و فرهنگی غصه انسان را دو چندان می‌کند، تصریح کرد: همه باید در حفظ میراث فرهنگی این سرزمین بکوشند. به یاد دارم آقای تقی‌زاده که زمانی رییس میراث فرهنگی آذربایجان شرقی بود، بازار را به ثبت بین‌المللی رساند که تاثیر خوبی گذاشت.

این بازیگر ادامه داد: اگر از فعالیت یک عده که به نفع جامعه کار می‌کنند، الگوبرداری کنیم و همچنین دولت به ملت نزدیک شود، تمام دشواری‌ها برطرف خواهد شد.

رستمی با اشاره به اینکه زمانه عوض شده است و سینما با تبدیل شدن به رسانه جمعی در خانه، تلفن همراه و… هم یافت می‌شود، عنوان کرد: ما در حال حاضر به سرویس‌های جانبی برای خدمت‌رسانی به مردم احتیاج داریم و نباید سینما به مثابه سینما باشد.

وی در پایان مطرح کرد: سینما باید به پایگاهی تبدیل شود که بتوان در آن دو تا سه ساعت وقت گذاشت و بیشتر نیازهای فرهنگی را تامین کرد. همچنین سینماها در زمان بازسازی باید تبدیل به پردیس‌هایی با سالن‌های کوچک شوند که هم بتوان فیلم‌های بیشتری در آن نمایش داد و هم سلیقه تعداد زیادتری از مخاطبان را تامین کرد.