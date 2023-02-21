به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای گروه، نمایش «فیش آباد» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی اشکان درویشی و نویسندگی سیروس همتی از چهارشنبه ۳ اسفند در سالن شماره ۲ پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه می‌رود و تا جمعه ۲۶ اسفندماه روی صحنه خواهد بود.

این نمایش که به موضوع حقوق های نجومی می پردازد، سال ۹۶ به کارگردانی سیروس همتی در تئاتر شهر نمایشنامه‌خوانی شده و در دی ماه ۹۶ نیز روی صحنه رفته است.

محمود موسوی، سولماز حصاری، پوریا محمدزاده، ریحانه پهلوان، عاطفه سمرقندی با حضور خسرو احمدی و سیروس همتی بازیگران این نمایش هستند.

سایر عوامل این نمایش عبارتند از تهیه کننده و کارگردان: اشکان درویشی، نویسنده: سیروس همتی، مجری طرح: موسسه خیریه فرشته‌های بهشتی، مهشید خسروی، دستیاران کارگردان: محمدحسین عابدینی، لیان عباس‌زاده، منشی صحنه: علیرضا ذوالفقاری، مدیر صحنه: معصومه کوهزادی، طراح صحنه و لباس: اشکان درویشی، عکاس: حسین خدارتی، مدیر اجرایی و هماهنگی: فاطمه وطن‌خواه، دستیار اجرایی: نادیا رعنا رفتار، دستیار لباس: فائزه جعفری، صبا هاشمی، دستیار صحنه: میلاد اسماعیلی، اسما رمضانی، یاسمن ایلخانی، طراح دکور: پروانه ذابح، دکوراتور: قاسم غضنفری، مدیر تبلیغات: امیرحسین ذابح، تدارکات: ابراهیم قزی، علی عبدالله‌زاده، شادمهر سلطانی، مشاور رسانه‌ای و مدیر روابط عمومی: مریم قربانی نیا و مریم رودبارانی.