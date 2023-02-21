به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت سیما، سیدابوالقاسم صالحی‌زاده سرپرست باشگاه رشد دفتر فیلمنامه رسانه ملی گفت: در باشگاه رشد این اداره‌کل، از نویسندگان و فیلمنامه نویسان سراسر کشور دعوت می‌کنیم تا در قالب کارگروه‌های خلاقیت و نگارش، ایده‌ها و طرح‌های خود را ارسال کنند. این آثار بررسی و سطح بندی می‌شوند و سپس طرح‌های مصوب وارد مرحله نگارش فیلمنامه خواهند شد. کارگروه‌های استان تهران از شهر تهران و کار گروه های شهرستان هم از همان شهرستان ها انتخاب می‌شوند.

وی اضافه کرد: در برخی موارد کارگروه هایی هم به صورت برخط و مجازی برگزار می شود. فرآیند کارگروه‌ها به این گونه است که در ابتدا محورهای ۱۲ گانه سند تحول را به این عزیزان ارائه و اولویت بندی می‌کنیم. پس از اولویت بندی مثلا کارگروهی بر اساس تخصص خود موضوع ایثار و مقاومت، کارگروه دیگر موضوع پیشرفت را انتخاب می‌کنند و بر این ‌اساس تقسیم بندی جدیدی در کارگروه‌ها صورت می‌گیرد.

صالحی‌زاده عنوان کرد: پس از این که تقسیم بندی استانی و موضوعی شکل گرفت، در خصوص رده سنی و مخاطب و نیز قالب و ساختار کارگروه ها دسته بندی تکمیلی می‌شوند. مثلا برخی از کارگروه‌ها علاقه‌مند هستند کار پژوهشی انجام دهند برخی سریال، فیلم کوتاه، تله فیلم، انیمیشن و ... برخی از کارگروه‌ها هم می‌توانند ۲ یا چند قالب را انتخاب کنند. بعد از تقسیم بندی‌ها و تعیین مسئول هر کارگروه، نویسندگان کارگروه‌ها طرح ارائه می‌دهند که از سوی داوران ارزیابی و پالایش می‌شوند.

وی یادآور شد: در این بخش برخی طرح‌ها ممکن است نکات اصلاحی داشته باشد که ارزیاب ها نکات اصلاحی را در جلسات حضوری مطرح می‌کنند. طرح های پذیرفته شده و طرح هایی که قرار است اصلاح شوند به کارگروه های ۱۲ گانه قرارگاه تحول داده می شود تا بر اساس سند راهبردی محتوایی، نهایی شوند. این طرح ها باید براساس نیازها و واقعیات روز جامعه نگارش شود و پس از طی این مراحل، با سرپرست کارگروه ها قرارداد منعقد خواهد شد.

صلحی زاده با اشاره به این که در مدت ۲ ماهی که از راه‌اندازی باشگاه رشد دفتر فیلمنامه رسانه ملی گذشته است، ۲۳ کارگاه فعال تشکیل شده و ۸۶ طرح به باشگاه رشد دفتر فیلمنامه ارسال شده است که از این تعداد، ۱۲ طرح تصویب نهایی و برای نگارش فیلمنامه در فرآیند نگارش قرار گرفته اند. برخی طرح هایی هم که قبلا در سازمان صدا و سیما تصویب شده است توسط کارگروه ها در دستور نگارش فیلمنامه قرار خواهند گرفت.

سرپرست مدیریت باشگاه رشد دفتر فیلمنامه رسانه ملی گفت: مکانیزم نگارش فیلمنامه ها در کارگروه‌های باشگاه رشد تنها به صورت نگارش کارگاهی است و پس از تقسیم کار اعضای کارگروه توسط مسئول کارگاه، طرح های مصوب به نگارش در خواهند آمد. ضمنا در مدیریت باشگاه رشد برای نخستین بار در حال تدوین «اطلس فیلمنامه نویسان ایران اسلامی» هستیم که ان شاءالله در ابتدای سال ۱۴۰۲ ویرایش اول این اطلس منتشر خواهد شد. در بخش آموزش نیز برگزاری دوره های پودمانی حضوری و مجازی و نیز اردوهای علمی-هنری ملی و منطقه ای در حال برنامه ریزی است.

صالحی زاده در پایان بیان کرد: تمامی فعالیت های این مدیریت بر توسعه فضای عادلانه و حرفه ای برای همه علاقه‌مندان به فیلمنامه نویسی است و از تمامی استادان، هنرمندان و نویسندگان دعوت می‌کنیم برای تحقق این هدف ما را یاری کنند.