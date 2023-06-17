مأموریت «دفتر فیلمنامه» در رسانه ملی چیست؟/ گرفتار سلیقه بودیم

به گزارش خبرنگار مهر، راهاندازی اداره کل دفتر فیلمنامه رسانه ملی از جمله اتفاقاتی بود که سال گذشته در ساختار جدید صداوسیما رقم خورد. حسین اسدیزاده مدیرکل این دفتر صبح امروز شنبه ۲۷ خرداد اولین نشست خود را با اهالی رسانه برگزار کرد.
اسدیزاده در ابتدای این نشست گفت: در شهریورماه سال گذشته از ما خواسته شد این دفتر را راهاندازی کنیم و این تصمیم تحت سیاستی بود که قرار شد برمبنای آن متن را از تولید جدا کنیم و نگارش متنها مستقل، تولید مستقل و پخش هم مستقل باشد.
وی ادامه داد: بنابراین ذیل معاونت سیما دفتر فیلمنامه تشکیل شده است و ماموریتش این است که همه متون مرتبط با مجموعههای تلویزیونی را رصد و ارزیابی کند.
اسدیزاده تصریح کرد: طی این سالها در عرصه نگارش فیلمنامه گرفتار سلیقه بودهایم و سعی شده در فرآیند رصد متون تأثیر سلیقه را پایین بیاوریم. در این راستا اولین ماموریت ما هم پایش و ارزیابی طرحها بود.
بیش از ۱۰۰ طرح به مرحله نگارش فیلمنامه رسیده است
وی اضافه کرد: بیش از ۸۰۰ طرح تا امروز به دست ما رسیده که بررسی شده است. در فرآیند دریافت آثار هم همه مکاتبات کاغذی را حذف کردهایم و همه اتفاقات به صورت دیجیتال بررسی میشود. از میان این طرحهای دریافتی هم تا کنون بیش از صد طرح وارد مرحله نگارش فیلمنامه شده است.
مدیر اداره کل دفتر فیلمنامه رسانه ملی تصریح کرد: در فرآیند بررسی این طرحها از اولویتهای موضوعی و مضمونی هم تبعیت کردهایم اینکه کارها ریشه در باورهای انقلاب اسلامی داشته باشد و در عین حال تکراری نباشد.
وی درباره پروسه به تولید رسیدن طرحها هم اظهار کرد: در حال حاضر در آغاز مسیر نگارش فیلمنامهها هستیم. البته کارهای مختلفی هم در حال نگارش بوده و هست. سعی کردیم نگاه ما مبتنیبر بیطرفی باشد و هرکسی بخواهد برای صداوسیما طرحی بفرستد میتواند براساس این آییننامه آن را ارسال کند تا بعد از بررسی طرحش وارد فرآیند گردش نگارش فیلمنامه میشود.
اسدیزاده در ادامه درباره بخش اقتباس در این اداره کل هم یادآور شد: در بخش ایده و اقتباس قرار است چنین آثاری سامان یابد البته نه اینکه پیشتر نبوده است اما میخواهیم سامان بهتری یابد. در بخش پژوهش هم قرار است رابطه مفاهیم مرتبط با انقلاب اسلامی و فیلمنامهها روشن شود.
فیلمنامهنویسان کل کشور را شناسایی میکنیم
وی با اشاره به دورنمای این اداره کل تصریح کرد: هدف این است که فیلمنامهنویسان در کل کشور شناسایی شوند. پروژهای به نام «اطلس فیلمنامهنویسان ایران» هم تعریف شده است. کارگروههای متعددی هم در استانهای مختلف برای همین منظور راهاندازی شده است.
اسدیزاده همچنین به شناسایی فیلمنامهنویسان در ایران و در مراحل بعد از آن در جهان اسلام، منطقه و جهان اشاره کرد.
وی اضافه کرد: ما تلاش میکنیم که به یک بنگاه واقعی نگارش متن تبدیل شویم. حدوداً روزی ۶ طرح به ما میرسد اما خیلی از آنها به موقعیت ایران امروز و مردم ارتباطی ندارد یا تکراری است. همه دوستان مرا به فعالیت در حوزه فیلمنامه میشناسند و تلاشمان این است که فیلمنامه را هویت ببخشیم.
مدیر اداره کل دفتر فیلمنامه رسانه ملی تصریح کرد: خواهشم این است که همه فیلمنامهنویسان به ما کمک کنند. کار سختی به ما سپرده شده است اما فکر میکنم اتفاق خوبی رخ خواهد داد. تعهد ما این است که هفتهای دو فیلمنامه را شروع کنیم و حدود ۲۰ تا ۳۰ هفته طول میکشد که یک فیلمنامه در مرحله متن به خروجی برسد.
هیچ ممیزی غیرحرفهای وجود ندارد
وی با اشاره برخی حواشی عنوان کرد: هیچ توقفی در کارها وجود ندارد هیچ ممیزی غیرحرفهای وجود ندارد. حتماً کار ما هم نقایصی دارد اما همه واسطهها و شوراهای غیرکارشناسی کنار رفته است.
اسدیزاده تصریح کرد: از اینکه فیلمنامهها و سریالها به شخصیتها، روایتها و موقعیتهای خاص محدود شده خیلی ضربه خوردهایم. میخواهیم مردم بیشتری مخاطب ما باشند. پروژهای متوقف نشده، یعنی بیدلیل متوقف نشده و نخواهد شد. اگر احساس شده تلویزیون در زمینه تولید کند شده یک دلیلش این است که تلویزیون به لحاظ مالی دستش خالی است. در همین فضا اما فیلمنامههای «سعدی»، «خواجهنصیر» و «پوریای ولی» نوشته شده اما تلویزیون به لحاظ مالی و بودجهای نمیتواند اینها را تولید کند که اگر بتواند اتفاق خوبی است. البته همه سیستمهای برودکست در جهان در مرحله گذار هستند.
وی اضافه کرد: ما که این بخشها را تحویل گرفتیم اینگونه نبود که در اوج باشد و کارها خیابان را خلوت کند. ما عهدهدار این مسئولیت هستیم که توقع مخاطب را جواب بدهیم و اینها جز با متن و فیلم و سریال خوب رخ نمیدهد.
هنوز فکر میکنیم مردم بر سر ارثیه دعوا میکنند!
اسدیزاده در ادامه یادآور شد: بیشتر طرحهایی که به من رسیده مربوط به خانواده و دعوای خانوادگی است و هنوز فکر میکنیم مردم سر ارثیه با هم دعوا میکنند. در کشور ما یک اتفاق سیاسی مثل اغتشاشات رخ داده است و شاید طرحهای مورد ارتباط با اغتشاش به ۱۰ تا هم نمیرسد. بخش زیادی از طرحهایی که میرسد در آنها نوشته شده است براساس فلان سریال اما از آنها ضعیفتر است مثلاً اگر مینویسد براساس گیم اوترونز، میبینید از آن ضعیفتر است!
وی در ادامه درباره تمرکز بیشتر در پرداخت به انقلاب اسلامی در طرحها عنوان کرد: نگاه ما این است که طرحها درباره واقعیت انقلاب اسلامی، اکنون، گذشته و آینده باشد. واقعیت حال حاضر زندگی این مردم دیده شود. الان همه سریالها در یک مدل است اما پیش از این آثاری مثل «روزی روزگاری» داشتیم که اتفاقاً دیده شد و همه دوستش داشتند.
اسدیزاده اضافه کرد: در این ۸۰۰ طرحی که رسیده شاید بیست طرح درباره قهرمانان است. این قهرمانان که چهرههای سیاسی نیستند اما چرا سراغشان نمیرویم؟ واقعیت انقلاب اسلامی پر از شخصیتهای درجه یک است. مثلاً چند طرح فکر میکنید درباره حاج قاسم سلیمانی است؟ ما اینها را در طرحها نداریم.
فقط مخاطب «گیلدخت» چندبرابر شبکه خانگی است!
وی در واکنش به سوالی درباره اینکه فیلمنامههایی که نوشته و ساخته میشود ضعیف است و کمتر مخاطب را در مقابل شبکه خانگی جذب میکند اظهار کرد: نهایت مخاطب رسانه خانگی دو میلیون نفر است الان فقط مخاطب «گیلدخت» را ببینید متوجه میشوید که چقدر چند برابری است.
وی در پاسخ به اینکه آیا دلیل عدم ورود فیلمنامهنویسان به سوژههایی مانند اغتشاشات اخیر این نیست که میترسند ممیزی شوند، گفت: کارهایی گاهی در فضای گروتسک به ما میرسد یا اثاری حتی در نقد نظام جمهوری اسلامی که آنها را هم بررسی میکنیم پس اینگونه نیست که فکر میکنند ممیزی میشود و نفرستند. تاکنون هم کسی را با گونی سراغ کسی نفرستادهایم! حراست که این کارها را نمیخواند، بچههای حوزه فیلمنامه نویسی میخوانند!
اسدیزاده با اشار به برخی گزارههایی که بارها تکرار شده است گفت: یکی از مشهورات این است که کسی دیگر با تلویزیون کار نمیکند. چرا کار نکنند؟ خود ما الان با بسیاری از اینها کار میکنیم.
وی با اشاره به برخی از طرحها و فیلمنامهها گفت: یکی از آخرین فیلمنامهها درباره حاج عبدالله والی بود. یا دنبالههای برخی سریالها به دست ما رسیده است. طرح خیلی خوبی درباره «رویانا» حیوان شبیهسازی شده آمده است. یک کار کمدی درباره اغتشاشات رسیده است که سفارش باشگاه رشد خودمان بوده است. با این حال خروجی فیلمنامههای دفتر ما را باید از مهر و ابان ماه رصد کنید. فیلمنامه درباره کودک درصد خیلی پایینی است. فیلمنامهای هم از علی خودسیانی رسیده است که کار خوبی بود.
اسدیزاده درباره پذیرفتن مسئولیت فیلمنامهها بیان کرد: تا پایان کار یک فیلمنامه هیچکس غیر از ما مسئول نیست. پای مسئولیت آن هم ایستادهایم. هر کسی میتواند از طریق نرمافزار بله طرح خود را ثبت کند و نسبت به ان پیکیری کند. کارشناسی که شد به کارگروهها میرسد که ۱۲ کارگروه انها را بررسی میکنند.
همکاری با هیچ فیلمی برای من خط قرمز نیست
وی در پاسخ به چهرههای پیشکسوت حوزه فیلمنامهنویسی که چقدر در این کارگروهها حضور دارند؟ گفت: ما طرحهای مصوبی داریم و میخواهیم فیلمنامهنویسان بنویسند. با همه هم کار میکنیم، هیچ واحدی در تلویزیون به من نگفته که با فلان شخص کار نکنید. هیچ فردی برای ما خط قرمز نیست مگر اینکه ضد انقلاب باشد.
اکرم صادقی مدیر تولید، تامین و بررسی فیلمنامه گفت: ارگانهایی که فکر میکنند فیلمنامههای خوبی دارند که حداقلهایی را دارد ما کمک میکنیم اینها به خروجی برسد.
وی اضافه کرد: فیلمنامههای ضعیف که کپی از سریال هاست زیاد به دست ما میرسد.
جبرییل نجفی مدیر واحد ایده، پژوهش واقتباس تصریح کرد: ایدههای مغفول مانده را بررسی میکنیم، موقعیت دراماتیک و مغفول مانده انقلاب اسلامی هم بررسی میشود.
وی اضافه کرد: در بحث فیلمنامه نویسی گروهی کار میکنیم و به شکل پژوهشی از تجربههای اثار خارجی در این زمینه کمک میگیریم و کتابهایی هم ترجمه میکنیم.
سید ابوالقاسم صالحیزاده مدیر واحد ایده، طرح و فیلمنامه نیز عنوان کرد: کارگاههایی برگزار کردهایم که خروجی آنها ۴۰۰ ایده و بیش از ۱۰۰ طرح بوده است که ۶۰ طرح در مرحله تجمیع است و ثبت شده است.
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