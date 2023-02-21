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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۱۷:۲۴

پس از لغو صد و سی و یکمین جلسه شورای شهر تهران؛

اعضای پارلمان شهری در جلسه هم اندیشی حاضر شدند

اعضای پارلمان شهری در جلسه هم اندیشی حاضر شدند

سخنگوی شورای شهر تهران گفت:جز دو عضوی که در تهران نبودند اکثریت اعضای شورای شهر تهران در جلسه هم اندیشی حاضر شدند و به ساماندهی لایحه بودجه پرداختند.

علیرضا نادعلی سخنگوی شورای شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه هم اندیشی امروز عصر اعضای شورای شهر تهران گفت: در جلسه عصر امروز اعضای شورای شهر تهران به بررسی ردیف‌ها و تبصره‌های لایحه بودجه پرداختند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا در جلسه هم اندیشی تمام اعضای شورای شهر تهران حضور پیدا کردند یا خیر گفت: جز دو عضوی که در تهران نبودند اکثریت اعضای شورای شهر تهران در جلسه حاضر شدند و به ساماندهی لایحه بودجه پرداختند.

سخنگوی شورای شهر تهران تصریح کرد: پس از بررسی لایحه بودجه در جلسه هم اندیشی مقرر شد تا بودجه در جلسه روز یکشنبه مورد بررسی قرار گیرد و به تصویب برسد.

کد مطلب 5714799
مهشید جعفری معظم

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