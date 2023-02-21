کارخانه تولید خوراک دام در بمپور به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه با حضور وزیر کشور، بزرگترین کارخانه تولید خوراک دام کشور در سیستان و بلوچستان با ظرفیت تولید سالانه ۴۰۰ هزار تن در سال در شهرستان بمپور افتتاح شد.

با احداث این کارخانه علاوه بر افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و دامپروری درآمد کشاورزان و دامداران نیز افزایش پیدا خواهد کرد و در این طرح ۱۰۰ نفر به صورت مستقیم و ده هزار نفر به صورت غیر مستقیم از برکات این طرح بهره‌مند می‌شوند.

وزیر کشور در ادامه سفر خود به سیستان و بلوچستان، در مراسم افتتاح و بهره برداری از بزرگترین کارخانه تولید خوراک دام کشور در شهرستان بمپور، افزود: افتتاح این کارخانه تولید و بسته بندی نهاده‌های دامی از نظر ایجاد فناوری تولید اهمیت بسیاری دارد.

احمد وحیدی، اظهار کرد: بر اساس گزارش سازندگان این دستگاه‌ها، ایران دومین کشوری است که امکان تولید این محصول را در سیستان و بلوچستان فراهم کرده است.

وزیر کشور تصریح کرد: با توجه به نیاز مبرم کشور به نهاده دامی، افتتاح این کارخانه می‌تواند نقش بسزایی در تأمین نهاده‌های دامی منطقه داشته باشد.

وی خاطر نشان کرد: این کارخانه تولید نهاده‌های دامی، ظرفیت خوبی را برای اشتغال زایی جوانان ایجاد کرده و سوی دیگر موجب کاهش وابستگی به سایر کشورها شده است.

وحیدی ابراز امیدواری کرد: روزی خواهد رسید که این کشور از واردات نهاده‌های دامی بی‌نیاز شده و این نیاز در داخل خود ایران به صورت کامل برطرف شود.

وی تاکید کرد: افتتاح این کارخانه توجه خاص و همت دولتمردان را برای توسعه سیستان و بلوچستان نمایان می‌سازد.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: توسعه کشاورزی با بهره‌وری آب از دیگر اقداماتی بوده که برای توسعه سیستان و بلوچستان در حال انجام است.

وی با اشاره به نجابت و کوشش مردم سیستان و بلوچستان ادامه داد: ما در این منطقه فقط نیازمند همتی مضاعف برای توسعه هستیم.