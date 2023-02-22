معافیت جدید مالیاتی برای طلا فروشان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد، طبق مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ که از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ لازم الاجراء گردیده است، ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین به کار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور، معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده بوده و صرفاً اجرت ساخت، حق العمل و سود فروشنده کالاهای مذکور مشمول مالیات و عوارض با نرخ نه (۹) درصد می‌باشد.



گفتنی است، از دی ماه سال ۱۴۰۰ و پس از ابلاغ قانون جدید ارزش افزوده اصل اصل طلا، جواهر و پلاتین به‌کاررفته در مصنوعات ساخته‌شده از ارزش افزوده معاف شده است و تنها ساخت، حق العمل و سود فروشنده کالاهای مذکور مشمول مالیات می‌شود. پیش از این نیز این موضوع اعلام شده بود، اما به نظر می‌رسد که تکرار چند باره آن به دلیل آگاهی خریداران این مصنوعات برای جلوگیری از سو استفاده‌های احتمالی است.