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۳ اسفند ۱۴۰۱، ۲۱:۰۲

معافیت جدید مالیاتی برای طلا فروشان

معافیت جدید مالیاتی برای طلا فروشان

براساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی اصل طلا، جواهر و پلاتین به‌کاررفته در مصنوعات ساخته‌شده از ارزش افزوده معاف است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد، طبق مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ که از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ لازم الاجراء گردیده است، ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین به کار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور، معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده بوده و صرفاً اجرت ساخت، حق العمل و سود فروشنده کالاهای مذکور مشمول مالیات و عوارض با نرخ نه (۹) درصد می‌باشد.

گفتنی است، از دی ماه سال ۱۴۰۰ و پس از ابلاغ قانون جدید ارزش افزوده اصل اصل طلا، جواهر و پلاتین به‌کاررفته در مصنوعات ساخته‌شده از ارزش افزوده معاف شده است و تنها ساخت، حق العمل و سود فروشنده کالاهای مذکور مشمول مالیات می‌شود. پیش از این نیز این موضوع اعلام شده بود، اما به نظر می‌رسد که تکرار چند باره آن به دلیل آگاهی خریداران این مصنوعات برای جلوگیری از سو استفاده‌های احتمالی است.

کد مطلب 5715791

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    نظرات

    • IR ۱۹:۲۳ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
      0 0
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      آیا این موضوع چیز جدیدی است که نوشته اید؟
    • مرجان IR ۲۳:۵۲ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
      0 0
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      ماهنوز منتظر گرانی هستیم وگرنه روزی هزار بار همه میمردیم دهه 60 بیچاره

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