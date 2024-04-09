مالیات بر ارزش افزوده طلا و جواهر ۹ درصد باقی ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، اتاق اصناف ایران در اطلاعیهای اعلام کرد: به موجب بند (ر) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳، نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۴۰۳ به میزان یک واحد درصد افزایش مییابد. همانگونه متن قانون صراحتاً مقرر داشته افزایش مذکور صرفاً ناظر به نرخ عمومی موضوع ماده (۷) بوده و به نرخهای خاص (طلا و جواهر و پلاتین) موضوع ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده سرایت نمییابد. در نتیجه، نرخ مالیات بر ارزش افزوده اجرت ساخت، حقالعمل و سود فروشندگان طلا، جواهر و پلاتین بدون تغییر باقی مانده و همچون گذشته ۹ درصد است.
دریافت هر گونه وجهی تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده مازاد بر ۹ درصدِ اجرت، حقالعمل و سود، مغایر قانون و موجب تعلق جریمههای قانونی خواهد شد. شایسته است اتاقهای اصناف تابعه، موضوع را با قید فوریت به واحدهای صنفی زیرمجموعه اطلاعرسانی کنند.
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