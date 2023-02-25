دریافت 9 MB کد مطلب 5718367 https://mehrnews.com/xZCGp ۶ اسفند ۱۴۰۱، ۱۰:۲۷ کد مطلب 5718367 فیلم سیاست فیلم سیاست ۶ اسفند ۱۴۰۱، ۱۰:۲۷ فرمانده هوافضای سپاه، ترامپ و پمپئو را تهدید کرد سردار حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران گفت: انشاءالله بتوانیم ترامپ و پمپئو را بکشیم. کپی شد مطالب مرتبط لحظه شلیک موشک کروز دوربرد پاوه نیروهای مسلح ایران دریچههای نفوذ استکبار را به کشور بستند/ آبرسانی ۷۱۱ روستا توسط سپاه در گیلان محدودیت بُرد ۲۰۰۰ کیلومتری موشکهای ما به احترام اروپاییهاست/رونمایی از موشک کروز پاوه برچسبها امیرعلی حاجی زاده نیروی هوافضای سپاه دونالد ترامپ مایک پمپئو
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