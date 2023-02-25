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کد مطلب 5718367
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۶ اسفند ۱۴۰۱، ۱۰:۲۷

فرمانده هوافضای سپاه، ترامپ و پمپئو را تهدید کرد

فرمانده هوافضای سپاه، ترامپ و پمپئو را تهدید کرد

سردار حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران گفت: انشاءالله بتوانیم ترامپ و پمپئو را بکشیم.

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