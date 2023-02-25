به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمدرضا منشوری شامگاه جمعه در گفتگوی ویژه خبری شبکه باران، اظهار کرد: حفظ و پاسداری از انقلاب و دستاوردهای ارزشمند آن از مهمترین وظایف و تکالیف سپاه است.

وی، آموزش برای حفاظت از انقلاب را یکی دیگر از تکالیف مهم سپاه پاسداران برشمرد و افزود: هیچ حدودی در حفاظت از انقلاب اسلامی برای سپاه تعریف نشده و تا مرز شهادت از انقلاب و دستاوردهای آن دفاع می‌کنیم.

معاون هماهنگ کننده سپاه قدس گیلان با بیان اینکه ایران اسلامی به مرز کامل و نهایی آمادگی برای مبارزه با دشمن رسیده است، گفت: توان بازدارندگی ایران اسلامی در بخش هوافضا، زمین و دریا وصف ناشدنی است.

منشوری با اشاره به نقش اثرگذار رهبری هوشمندانه امامین انقلاب در استمرار نظام اسلامی، بیان کرد: امامین انقلاب راهبرد آمادگی همه جانبه نطام اسلامی در عرصه‌های مختلف را مدبرانه و هوشمندانه ترسیم کرده اند.

تجربه دفاع مقدس راهبرد بازدارندگی در مقابل دشمن است

وی با بیان اینکه تجربه ارزنده دفاع مقدس به کمک ما در راهبرد بازدارندگی و آمادگی در مقابل دشمن آمد، افزود: توجه به علم و فناوری در بخش‌های مختلف بویژه نظامی و موشکی قدرت بازدارندگی انقلاب اسلامی را افزایش داد.

معاون هماهنگ کننده سپاه قدس گیلان، قدرت و پشتوانه مردمی انقلاب، نهادینه شدن فرهنگ ایثار شهادت و تقویت جبهه مقاومت در منطقه را از دیگر شاخصه‌های مهم بازدارندگی انقلاب اسلامی برشمرد و بیان کرد: وحدت و همبستگی نیروهای مسلح، قدرت موشکی و توان نظامی نیروهای مسلح، قدرت کنترل راداری و خنثی سازی حملات دشمن و پهپادی بردهای مختلف از دیگر مؤلفه‌های بازدارندگی انقلاب اسلامی بوده است.

منشوری، رویکرد مکتبی، معنوی و اعتقادی نیروهای مسلح بویژه سپاه پاسداران را مهم‌ترین ویژگی این نهاد عنوان کرد و افزود: ساختار اعتقادی و معنویت محوری سپاه پاسداران و دیگر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی جلوی انحراف و کج روی در این بخش‌ها را گرفته است.

وی با بیان اینکه سپاه یک نهاد نظامی و فرهنگی بوده و کاملاً ماهیت دینی دارد، اضافه کرد: ولایت پذیری و عمل به احکام اسلامی دو شاخصه مهم پاسدار تراز انقلاب اسلامی است.

معاون هماهنگ کننده سپاه قدس گیلان با اشاره به عصبانیت دشمن از سپاه پاسداران و هجمه‌های بیرحمانه علیه این نهاد انقلابی، بیان کرد: استواری و ایستادگی سپاه پاسداران در مقابل با استکبار جهانی دشمن را کلافه کرده است.

منشوری ادامه داد: انقلابی گری، پایبندی به انقلاب و پاسداری از دستاوردهای آن، دشمن را به انزوا کشانده است.

وی با بیان اینکه سپاه اقتدار آفرین است، افزود: سپاه یکی وزنه‌های اقتدار آفرینی انقلاب اسلامی است و دشمن از همین شاخصه می رنجد.

معاون هماهنگ کننده سپاه قدس گیلان با بیان اینکه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی دریچه‌های نفوذ استکبار را به کشور بستند، گفت: سپاه پاسداران مانع بزرگی برای زیاده خواهی دشمنان انقلاب اسلامی است.

دشمن با ایران قوی و سپاه مقتدر مشکل دارد

منشوری با بیان اینکه دشمن با ایران قوی و سپاه مقتدر مشکل دارند، اضافه کرد: شکست آمریکا و اروپا در منطقه به دلیل نفوذ و قدرت سپاه بوده و دشمن به خوبی این موضوع را درک کرده است.

وی با اشاره به قدرت نفوذ و اثربخشی شهادت حاج قاسم سلیمانی در منطقه و جهان، افزود: شهادت حاج قاسم جان دوباره ای به محور مقاومت بخشید و بیداری اسلامی تازه ای را پدید آورد.

معاون هماهنگ کننده سپاه قدس گیلان با بیان اینکه حاج قاسم مکتب تازه ای در ایران و جهان خلق کرد، گفت: راه، روش و منش حاج قاسم پدید آورده مکتبی نو برای جهان اسلام شد.

منشوری با بیان اینکه قاسم پروری و قاسم محوری به یک فرهنگ درآمده است، اضافه کرد: با شهادت حاج قاسم وحدت‌ها و باورها در ایران اسلامی و منطقه پررنگ‌تر شد.

وی ادامه داد: شهادت حاج قاسم سلیمانی منجر به گسترش مرزهای عقیدتی، افزایش مختصات جغرافیایی محور مقاومت و تقویت ضریب نفوذ انقلاب اسلامی در منطقه و جهان شد.

۴۰ روستای گیلان توسط سپاه آبرسانی شد

معاون هماهنگ کننده سپاه قدس گیلان از آبرسانی ۷۱۱ روستای این استان توسط قرارگاه محرومیت زدایی خبر داد و اضافه کرد: این پروژه به میزان ۷۰۰ کیلومتر توسط سپاه در شهرستان‌های رشت، تالش، آستارا، خمام، رودبار و سیاهکل در حال اجرا است.

منشوری با بیان اینکه ۴۰ روستای گیلان توسط سپاه آبرسانی شده است، گفت: از تعهد ۷۰۰ کیلومتر لوله کشی آبرسانی روستاهای گیلان، ۱۴۰ کیلومتر تحقق یافته است.

وی با اشاره به ساخت ۵۰۰ واحد مسکن محرومین در گیلان توسط سپاه پاسداران، افزود: تعدادی از واحدهای مسکن محرومین ساخته شده و مابقی در حال اجرا است.

معاون هماهنگ کننده سپاه قدس گیلان با اشاره به تمرکز این نهاد در خدمات راهبردی در زمینه کشاورزی بویژه برنج، بیان کرد: طرح خدمات راهبردی کشاورزی شامل آموزش، ترویج، کمک به مدیریت مزرعه و ضایعات، طرح تأمین نهاده‌های دامی توسط هزار و ۵۵ مهندس کشاورزی در ۲۲۰ هزار هکتار اراضی شالیزاری اجرا می‌شود.