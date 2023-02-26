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کد مطلب 5719348
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۷ اسفند ۱۴۰۱، ۱۰:۵۵

لحظه ورود یک بارکش به فروشگاه و نجات معجزه آسای یک زن و کودک

لحظه ورود یک بارکش به فروشگاه و نجات معجزه آسای یک زن و کودک

حادثه حجیب ورود یک بارکش به فروشگاه و نجات یک مادر و فرزند را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

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