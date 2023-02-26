دریافت 10 MB کد مطلب 5719348 https://mehrnews.com/xZD5q ۷ اسفند ۱۴۰۱، ۱۰:۵۵ کد مطلب 5719348 فیلم جامعه فیلم جامعه ۷ اسفند ۱۴۰۱، ۱۰:۵۵ لحظه ورود یک بارکش به فروشگاه و نجات معجزه آسای یک زن و کودک حادثه حجیب ورود یک بارکش به فروشگاه و نجات یک مادر و فرزند را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط انفجار در بلوچستان پاکستان دست کم ۴ کشته برجای گذاشت ۲۲ نفر از مصدومان حادثه اتوبوس تربتحیدریه به مشهد مرخص شدند مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن ۲ جوان ساوجی را به کام مرگ کشاند برچسبها سانحه تصادف حادثه حادثه رانندگی
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