دریافت 13 MB کد مطلب 6939690 https://mehrnews.com/x3cZmm ۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۰۵ کد مطلب 6939690 فیلم استان ها فیلم استان ها ۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۰۵ مصاحبه با یکی از مصدومان حاضر در حمله امریکا به عروسی در کوهستک مصاحبه با یکی از مصدومان حاضر در حمله امریکا به عروسی در کوهستک را در این فیلم مشاهده نمایید. کپی شد مطالب مرتبط سیریک چگونه قلب دنیا را به درد آورد؟ کوهستک سند رسوایی و دروغگویی آمریکا تصاویر شهدای عروسی کوهستک و پایگاه هوافضا در نشست سخنگوی وزارت خارجه جنایت کوهستک؛ رسوایی دشمن و جلوهای از وحدت شیعه و سنی برچسبها ایالات متحده امریکا حمله به ایران هرمزگان حمله موشکی جنگ
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