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کد مطلب 6939690
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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۰۵

مصاحبه با یکی از مصدومان حاضر در حمله امریکا به عروسی در کوهستک

مصاحبه با یکی از مصدومان حاضر در حمله امریکا به عروسی در کوهستک

مصاحبه با یکی از مصدومان حاضر در حمله امریکا به عروسی در کوهستک را در این فیلم مشاهده نمایید.

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    نظرات

    • IR ۱۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
      0 0
      پاسخ
      خدالعنت کنه کسی که این عروسی رابه عزا تبدیل کرد مرگ بر آدم کثیف

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