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۷ اسفند ۱۴۰۱، ۱۲:۲۵

مدیرکل دامپزشکی خراسان شمالی خبر داد؛

تشدید نظارت ها بر مراکز عرضه فرآورده های خام دامی تا پایان سال

تشدید نظارت ها بر مراکز عرضه فرآورده های خام دامی تا پایان سال

بجنورد_ مدیرکل دامپزشکی خراسان شمالی گفت: در بهمن سال جاری حدود ۵ هزار بازدید از مراکز عرضه فرآورده دامی صورت گرفته و اجرای دقیق عملیات نظارتی همچنان ادامه خواهد داشت.

حمید رمضانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به نزدیک شدن سال جدید نظارت و کنترل بهداشتی بر فرآورده‌های خام دامی در بهمن ماه سال جاری در ساعات اداری و غیر اداری خصوصاً در ساعات شبانه در دامپزشکی استان به عنوان متولی بهداشت با حضور بازرسان و ناظرین بهداشتی دامپزشکی افزایش یافت.

مدیرکل دامپزشکی خراسان شمالی در خصوص بازدیدهای بهمن ماه سال جاری گفت: طی ۴۴ نوبت بازدید در خارج از وقت اداری از کلیه مراکز مرتبط با فرآورده‌های خام دامی ۷۲۴ کیلوگرم محموله ضبط، ۱۰ کیلوگرم محموله معدوم و ۷۱۴ کیلوگرم مصرف سریع و شش نفر متخلف بهداشتی به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

وی ادامه داد: در بهمن سال جاری ۴ هزار و ۹۴۲ نوبت بازدید صورت گرفته است و اجرای دقیق عملیات نظارتی با بهره گیری از امکانات همچنان تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 5719452

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