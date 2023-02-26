تشدید نظارت ها بر مراکز عرضه فرآورده های خام دامی تا پایان سال

حمید رمضانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به نزدیک شدن سال جدید نظارت و کنترل بهداشتی بر فرآورده‌های خام دامی در بهمن ماه سال جاری در ساعات اداری و غیر اداری خصوصاً در ساعات شبانه در دامپزشکی استان به عنوان متولی بهداشت با حضور بازرسان و ناظرین بهداشتی دامپزشکی افزایش یافت.

مدیرکل دامپزشکی خراسان شمالی در خصوص بازدیدهای بهمن ماه سال جاری گفت: طی ۴۴ نوبت بازدید در خارج از وقت اداری از کلیه مراکز مرتبط با فرآورده‌های خام دامی ۷۲۴ کیلوگرم محموله ضبط، ۱۰ کیلوگرم محموله معدوم و ۷۱۴ کیلوگرم مصرف سریع و شش نفر متخلف بهداشتی به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

وی ادامه داد: در بهمن سال جاری ۴ هزار و ۹۴۲ نوبت بازدید صورت گرفته است و اجرای دقیق عملیات نظارتی با بهره گیری از امکانات همچنان تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت.