موضوعات پانزدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، پانزدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور در دو مرحله دانشگاهی و کشوری در سال ۱۴۰۲ برگزار می شود.

این دوره از المپیاد در پنج حیطه «استدلال بالینی»، «آموزش پزشکی»، «همگرایی علوم پایه»، «کارآفرینی و کسب و کارهای فناورانه» و «مدیریت نظام آموزش و سلامت» برگزار می شود.

دبیرخانه پانزدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور عناوین موضوعات حیطه های ۵ گانه را اعلام کرد.

موضوع حیطه استدلال بالینی: میکروبیوم روده و بیماریها، موضوع حیطه آموزش پزشکی: کلیات آموزش پزشکی با تمرکز بر آموزش مبتنی بر محیط کار، موضوع حیطه همگرایی علوم پایه: پروبیوتیک ها، موضوع حیطه کارآفرینی و کسب و کارهای فناورانه: شبیه سازهای آموزشی و موضوع حیطه مدیریت نظام آموزش و سلامت: ادغام آموزش و نظام سلامت انتخاب شده اند.

بر اساس تقویم اعلامی، آزمون غربالگری پانزدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ برگزار می شود و نتایج در روزهای ۲۰ تا ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ به دانشگاه ها اعلام می شود. مراحل بعدی آزمون در تابستان ۱۴۰۲ برگزار می شود.