آغاز ثبت نام داوطلبان پانزدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، جزئیات پانزدهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی منتشر شد.

داوطلبان منتخب درون دانشگاهی می‌توانند در روزهای ۲۷ تا ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۲ از طریق سایت سنجش آموزش پزشکی جهت ثبت نام در المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی اقدام کنند.

مرحله اول المپیاد در تاریخ ۳۱ تیر و مرحله دوم این آزمون در تاریخ ۱۱ تا ۱۴ مهر ماه ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد.

پانزدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور در عناوین موضوعات حیطه های ۵ گانه به شرح موضوع حیطه استدلال بالینی: میکروبیوم روده و بیماریها، موضوع حیطه آموزش پزشکی: کلیات آموزش پزشکی با تمرکز بر آموزش مبتنی بر محیط کار، موضوع حیطه همگرایی علوم پایه: پروبیوتیک ها، موضوع حیطه کارآفرینی و کسب و کارهای فناورانه: شبیه سازهای آموزشی و موضوع حیطه مدیریت نظام آموزش و سلامت: ادغام آموزش و نظام سلامت برگزار می شود.